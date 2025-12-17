За Латвией признали право выйти из Стамбульской конвенции, но рекомендовали этого не делать

В комиссии отметили, что бенефициарами международных договоров о правах человека являются жители государств и что в случае денонсации таких соглашений, как правило, снижается уровень гарантий защиты, предусмотренных международными договорами. Также подчеркивается, что отказ от соглашений по правам человека, включая Стамбульскую конвенцию, должен осуществляться с соблюдением процессуальных требований, установленных как самим договором, так и общими правовыми нормами. При этом отмечается, что, хотя выход из Стамбульской конвенции юридически допустим, он должен быть тщательно обоснован, соответствовать демократическим принципам и принципу законности, а также учитывать возможные последствия для защиты прав человека в конкретной стране.