В Лиепае после четырех дней поисков нашли погибшей 17-летнюю девушку. Что известно о трагедии
В Лиепае после четырех дней поисков мертвой была найдена 17-летняя девушка. В распоряжении полиции есть запись с камер видеонаблюдения, на которой виден момент, когда девушка находится у берега Лиепайского канала, а уже спустя мгновение она оказывается в воде. Полиция начала уголовный процесс, допуская, что произошел несчастный случай.
Тревога за Эвелину возникла в ночь после 13 марта, когда перед вечеринкой она связалась с родителями, но после того как покинула мероприятие после полуночи, с ней уже невозможно было связаться. Полиция объявила подростка в розыск и вскоре также выяснила, что девушка попала в объектив городских камер наблюдения у Торгового канала, сообщает LSM.lv.
Эти видеозаписи полиция СМИ не передает, однако известно, что на кадрах видно, как ночью Эвелина сидит на скамейке у канала, затем выходит из поля зрения камеры, а спустя некоторое время уже видна в воде. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении TV Kurzeme, возможно, подросток находилась в состоянии опьянения. После четырех дней поисков тело девушки было найдено.
«Сотрудники порта заметили в воде тело человека. Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы извлекли тело из воды, и оно было опознано как 17-летняя девушка, числившаяся пропавшей без вести. Государственная полиция продолжает расследование в рамках начатого уголовного процесса, будут назначены экспертизы, чтобы установить причину смерти девушки», — сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
В ночь на понедельник мать девушки поделилась печальной вестью о том, что ее ребенок погиб. Эвелина училась в Лиепайской средней школе музыки, искусства и дизайна, на текстильном отделении. В школе царит шок.
«Эвелина была очень хорошей девушкой. Ей нравилось то, чему она училась, ей нравилось то, что она создавала, особенно в последнее время. С ней действительно было приятно работать, и я нахожусь в очень сильном шоке и недоумении, потому что в прошлый четверг она спрашивала меня о материалах, которые нужно взять в понедельник на мастер-класс», — рассказала преподаватель Лаура Дзерве.
Неофициально прозвучала информация, что девушка, возможно, находилась в компании друзей, где полгода назад уже произошла другая трагедия — одна из девушек совершила самоубийство. Косвенно на это указывает и знакомая Эвелины, не пожелавшая раскрывать свою личность.
«Возможно, на самом деле нужно громко говорить о том, что здесь действительно произошло. На чем вообще сосредоточено внимание в этой стране? Куда мы вкладываем деньги — может быть, стоило бы построить какой-нибудь большой кризисный центр, куда молодежь могла бы свободно приходить, где не было бы этой огромной бюрократии. Если у них будут проблемы, они смогут прийти, и ночью кто-то их обнимет, даст чаю и поговорит с ними», — отметила знакомая девушки.
Завтра в школе Эвелину почтят минутой молчания, создав место памяти, где каждый сможет ненадолго остановиться, вспомнить и почтить Эвелину.
«Эвелина была ученицей нашей школы — общительной, дружелюбной, активной, заинтересованной в учебе и хорошо успевавшей. Ее утрата болезненна как для одноклассников, так и для педагогов», — говорится в сообщении школы.
В настоящее время в школе обеспечивается психологическая поддержка учащимся и сотрудникам, и она будет продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы помочь пережить это трудное время.