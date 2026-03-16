"Лети, моя бабочка..." Мать попрощалась со своей пропавшей в Лиепае дочерью
В Лиепае пропала 17-летняя девушка. Поиски продолжаются уже несколько дней, в них участвуют и полиция, и жители. Есть сведения, что девушка, возможно, упала в канал. Мать опубликовала душераздирающее сообщение прощания.

В Лиепае пропала 17-летняя Эвелина Поцюс (Evelina Pocjus). Государственная полиция объявила девушку в розыск. В последний раз ее видели 13 марта в центре Лиепаи.

Мать девушки опубликовала в социальной сети Facebook скорбное сообщение, подтвердив смерть дочери и посвятив ей трогательные слова прощания: «Лети, моя бабочка, лети… Как нам теперь без тебя? Сердечко мое… Ну почему?»

Однако Государственная полиция пока не сделала официального заявления о факте обнаружения девушки и точных обстоятельствах ее смерти.

