Раймонд Паулс на пороге 90-летия: "Я начинаю бояться, что однажды не смогу запомнить всю программу"
На пороге 90-летия Раймонд Паулс делится переживаниями о сцене, возрасте и ответственности перед публикой, оставаясь символом латвийской музыкальной культуры и примером творческой стойкости.
Великий латвийский композитор и пианист Раймонд Паулс поделился своими мыслями о том, как он чувствует себя сегодня и чего опасается накануне своей 90-й годовщины (день рождения Маэстро - 12 января) с изданием Privātā Dzīve. Маэстро готовится к своему юбилею с тем же достоинством, с каким он всегда выходил на сцену, оставаясь для Латвии примером творческой силы и человечности.
Паулс признается: его радует уже сам факт, что он продолжает активно двигаться, может выходить на сцену и чувствует уважительное отношение окружающих. «Что еще в моем возрасте может быть нужнее?» – отмечает он с теплотой и благодарностью.
В то же время Раймонд Паулс подчеркивает, что силы уже не те, что прежде. «Сцена помогает мне чувствовать себя лучше, но каждое выступление – это большая ответственность. Я начинаю бояться, что однажды не смогу сосредоточиться и запомнить всю программу. Ведь параллельно все время нужно играть», – откровенно сказал композитор после двухчасового музыкального спектакля «Шекспир. Сонеты».