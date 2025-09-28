Раймонд Паулс на пороге 90-летия: "Я начинаю бояться, что однажды не смогу запомнить всю программу"

В то же время Раймонд Паулс подчеркивает, что силы уже не те, что прежде. «Сцена помогает мне чувствовать себя лучше, но каждое выступление – это большая ответственность. Я начинаю бояться, что однажды не смогу сосредоточиться и запомнить всю программу. Ведь параллельно все время нужно играть», – откровенно сказал композитор после двухчасового музыкального спектакля «Шекспир. Сонеты».