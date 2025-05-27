"Моя мама держалась от всех в стороне, и я тоже": Раймонд Паулс считает, что дружба не в его характере
фото: Мартиньш Зидерс
Маэстро с коллегами по радио — Гундой Вайводе и Марой Эглите.
Латвийские звезды

"Моя мама держалась от всех в стороне, и я тоже": Раймонд Паулс считает, что дружба не в его характере

Inta Mengiša

Журнал Kas Jauns / Otkrito.lv

Церемония вручения Балтийской премии в Латвийском Национальном художественном музее обернулась для композитора Раймонда Паулса настоящим приключением.

Как сообщает журнал Kas Jauns, маэстро Раймонд Паулс прибыл на церемонию, организованную оперной дивой Инесой Галанте, вместе с коллегой по Латвийскому радио Марой Эглите. Ее муж Гиртс Эглитис отвез господина Паулса на машине от его дома на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица до музея, расположенного в двух кварталах. Поскольку в этот раз внучки Аннамария и Моника не смогли сопровождать дедушку, опеку над маэстро взяла на себя Мара Эглите — руководитель «Радиотеатра». Она не только быстро нашла место с табличкой на имя маэстро, но и заботливо следила, чтобы коллеге ничего не мешало спокойно наслаждаться мероприятием. За несколько минут до начала церемонии Эглите даже принесла салфетку, смочила ее в стакане воды и убрала пятнышко с брюк костюма Паулса.

Поддержать Паулса пришла и руководительница «Латвийского радио 3 Классика» Гунда Вайводе, которая ненадолго присела рядом и с удовольствием побеседовала с маэстро о музыке. Обе дамы неизменно находятся рядом с господином Паулсом — как в профессиональных, так и личных моментах жизни.

Во вторник, 13 мая, в Латвийском Национальном художественном музее состоялась церемония вручения первой премии Baltijas balva / Baltic Awards.

Церемония вручения "Балтийской премии"

13 мая в Латвийском Национальном художественном музее состоялась церемония вручения первой премии Baltijas balva / Baltic Awards.

Коллеги всегда рядом

Когда Паулса спросили, являются ли Мара Эглите и Гунда Вайводе самыми близкими коллегами, которые всегда поддерживают и поднимают настроение, он ответил с иронией: «На этот вопрос можно ответить по-разному — развеселят или не развеселят... Но они где-то всегда рядом крутятся, давно вместе работаем, многое пережили. Подруг у меня нет, я так или иначе всегда один».

«Мало найдешь таких людей, с кем можно поговорить. У меня их действительно немного — кроме Гунды и Мары, может, еще человека три, с кем иногда встречаюсь, созваниваюсь. Очень близкие мне люди — профессор Андрей Эрглис, театральный интригант Ояр Рубенис, дирижер Марис Сирмайс — вот такая совсем маленькая компания. Даже не знаю, можно ли их назвать друзьями — скорее, близкими людьми. У меня не получается настоящей дружбы. Моя мама держалась от всех в стороне, и я тоже. Не то чтобы я специально избегал, просто дружба — не в моем характере. Не как у латгальцев, что на свадьбу собирается сотня родственников и друзей — у меня так не бывает. Но те немногие близкие люди рядом — и это приятно», — делится Паулс.

Композитор рассказал, что одной из самых важных тем этой весны для него стало наследие сестры, художницы по текстилю Эдиты Паулс-Вигнере, ушедшей из жизни менее трех месяцев назад, а также наведение порядка в ее быту: «Мы сейчас приводим в порядок ее квартире. Сделаем все красиво. Я даже купил туда новые пианино! Чтобы можно было музицировать. В семье у меня много музыкальных — есть виолончелисты, скрипачи, флейтисты», — с удовлетворением говорит Паулс.

фото: Мартиньш Зидерс
Оперная дива Инеса Галанте лично проводила господина Паулса от его места на церемонии, чтобы вручить ему награду.
Оперная дива Инеса Галанте лично проводила господина Паулса от его места на церемонии, чтобы вручить ему награду.

Шипкевицс в восторге, но музыку в своем радио не ставит

На церемонии вручения Балтийской премии Раймонд Паулс получил сразу две статуэтки: одну — за выдающиеся достижения в категории «Музыка», вторую — за пожизненный вклад в музыкальное искусство. Здесь произошла забавная ситуация, когда один из членов жюри — председатель правления Radio SWH Янис Шипкевицс — поделился историей, произошедшей более полувека назад и связанной с Раймондом Паулсом. «Мне было 14 лет, я учился в Лиепайской 1-й средней школе, — вспоминал он. — В город тогда приехал оркестр Филармонии с четырьмя концертами под руководством Раймонда Паулса. Все было распродано, билеты было не достать. Но у меня был знакомый администратор, который пустил меня “зайцем” на балкон. Я посмотрел концерт и был в полном восторге! Подумал: “Янис! Почему тебе повезло это видеть, а твоим одноклассникам и учителям — нет?” Я взял свою тетрадь для автографов, снова “использовал” своего администратора и прошел за кулисы. И вот, когда Паулс дал мне автограф, я задал самый некультурный и бестактный вопрос: “Вы будете еще несколько дней в Лиепае. Не могли бы вы прийти в мою школу и сыграть концерт?” Наступила тишина. Маэстро, наверное, подумал: “Этого мальчишку надо немедленно выгнать!” Но он сказал: “Если ты через два дня достанешь самый большой автобус и найдешь ребят, которые принесут аппаратуру — может быть, концерт и состоится!” В назначенное время автобус был, десять самых сильных спортсменов школы тоже, и Раймонд Паулс — сам за роялем, с группой, с Виктором Лапченоксом, с Норой Бумбере — выступал у нас в школьном зале! Я все разрекламировал, зал был набит до отказа, и этот концерт доказал: в этом мире все возможно!»

фото: Мартиньш Зидерс
Янис Шипкевицс и Раймонд Паулс порадовали всех гостей церемонии душевной и с юмором рассказанной историей.
Янис Шипкевицс и Раймонд Паулс порадовали всех гостей церемонии душевной и с юмором рассказанной историей.

Когда все прослушали эту восторженную речь, Раймонд Паулс ехидно заметил: «Типичное латышское выступление — так красиво говорил обо мне. А как только стал президентом Radio SWH, мою музыку вообще перестали ставить! Спасибо!» Шипкевицс ответил с улыбкой:
«А следующая вещь, которую маэстро сказал мне, когда я принес ему фотографию с того концерта, была: “А когда ты принесешь мне гонорар за тот концерт?”» Эта фраза вызвала дружные аплодисменты у всех присутствующих.

Без траурных лент!

После официальной части церемонии и вручения наград для Раймонда Паулса все только начиналось — к нему подошли десятки участников мероприятия: кто-то хотел поговорить, кто-то поздравить, кто-то сфотографироваться. И, конечно же, прикоснуться — к руке, к плечу, к спине, хотя бы мизинцем. Со стороны это выглядело так, будто каждый в зале считал своим долгом дотронуться до маэстро, словно до талисмана. Даже когда Паулс ясно дал понять, что с него достаточно и внимания, и фото, и когда Мара Эглите принесла ему тарелку с закусками, чтобы он спокойно поел, поток гостей не прекращался — каждый, кто замечал свободный стул рядом, садился и пытался сделать селфи с гениальным композитором.

Тем временем Мара Эглите начала готовиться к отъезду маэстро: она попросила организаторов упаковать полученные статуэтки, сама взяла цветы, подаренные Паулсу, и начала подгонять своего мужа Гирта Эглите — его личного шофера на этот вечер — быть наготове. Представительницы организаторов за ширмой аккуратно упаковывали две статуэтки весом по два с половиной килограмма. И вдруг они потянулись за черной атласной лентой, чтобы перевязать упаковку с наградами. «Черную ленту не завязываем!» — заметили внимательные гости. Это выглядело неуместно, учитывая недавние потери в жизни Паулса: смерть жены Ланы, поэта и друга Яниса Петерса, а также сестры — художницы по текстилю Эдите Паулс-Вигнере. На замечание женщины, завязывавшие ленты, только пожали плечами: «Черный — это дресс-код Балтийской премии!» — и продолжили свое дело. Но в ситуацию быстро вмешалась Диана Галанте, дочь оперной дивы Инессы Галанте: «На эти коробки черные ленты не завязываем!» — строго сказала она.

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Инесе ГалантеРаймонд ПаулсДень рожденияБалтийская Премия

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