"Моя мама держалась от всех в стороне, и я тоже": Раймонд Паулс считает, что дружба не в его характере

На церемонии вручения Балтийской премии Раймонд Паулс получил сразу две статуэтки: одну — за выдающиеся достижения в категории «Музыка», вторую — за пожизненный вклад в музыкальное искусство. Здесь произошла забавная ситуация, когда один из членов жюри — председатель правления Radio SWH Янис Шипкевицс — поделился историей, произошедшей более полувека назад и связанной с Раймондом Паулсом. «Мне было 14 лет, я учился в Лиепайской 1-й средней школе, — вспоминал он. — В город тогда приехал оркестр Филармонии с четырьмя концертами под руководством Раймонда Паулса. Все было распродано, билеты было не достать. Но у меня был знакомый администратор, который пустил меня “зайцем” на балкон. Я посмотрел концерт и был в полном восторге! Подумал: “Янис! Почему тебе повезло это видеть, а твоим одноклассникам и учителям — нет?” Я взял свою тетрадь для автографов, снова “использовал” своего администратора и прошел за кулисы. И вот, когда Паулс дал мне автограф, я задал самый некультурный и бестактный вопрос: “Вы будете еще несколько дней в Лиепае. Не могли бы вы прийти в мою школу и сыграть концерт?” Наступила тишина. Маэстро, наверное, подумал: “Этого мальчишку надо немедленно выгнать!” Но он сказал: “Если ты через два дня достанешь самый большой автобус и найдешь ребят, которые принесут аппаратуру — может быть, концерт и состоится!” В назначенное время автобус был, десять самых сильных спортсменов школы тоже, и Раймонд Паулс — сам за роялем, с группой, с Виктором Лапченоксом, с Норой Бумбере — выступал у нас в школьном зале! Я все разрекламировал, зал был набит до отказа, и этот концерт доказал: в этом мире все возможно!»