"Моя мама держалась от всех в стороне, и я тоже": Раймонд Паулс считает, что дружба не в его характере
Церемония вручения Балтийской премии в Латвийском Национальном художественном музее обернулась для композитора Раймонда Паулса настоящим приключением.
Как сообщает журнал Kas Jauns, маэстро Раймонд Паулс прибыл на церемонию, организованную оперной дивой Инесой Галанте, вместе с коллегой по Латвийскому радио Марой Эглите. Ее муж Гиртс Эглитис отвез господина Паулса на машине от его дома на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица до музея, расположенного в двух кварталах. Поскольку в этот раз внучки Аннамария и Моника не смогли сопровождать дедушку, опеку над маэстро взяла на себя Мара Эглите — руководитель «Радиотеатра». Она не только быстро нашла место с табличкой на имя маэстро, но и заботливо следила, чтобы коллеге ничего не мешало спокойно наслаждаться мероприятием. За несколько минут до начала церемонии Эглите даже принесла салфетку, смочила ее в стакане воды и убрала пятнышко с брюк костюма Паулса.
Поддержать Паулса пришла и руководительница «Латвийского радио 3 Классика» Гунда Вайводе, которая ненадолго присела рядом и с удовольствием побеседовала с маэстро о музыке. Обе дамы неизменно находятся рядом с господином Паулсом — как в профессиональных, так и личных моментах жизни.
Церемония вручения "Балтийской премии"
13 мая в Латвийском Национальном художественном музее состоялась церемония вручения первой премии Baltijas balva / Baltic Awards.
Коллеги всегда рядом
Когда Паулса спросили, являются ли Мара Эглите и Гунда Вайводе самыми близкими коллегами, которые всегда поддерживают и поднимают настроение, он ответил с иронией: «На этот вопрос можно ответить по-разному — развеселят или не развеселят... Но они где-то всегда рядом крутятся, давно вместе работаем, многое пережили. Подруг у меня нет, я так или иначе всегда один».
«Мало найдешь таких людей, с кем можно поговорить. У меня их действительно немного — кроме Гунды и Мары, может, еще человека три, с кем иногда встречаюсь, созваниваюсь. Очень близкие мне люди — профессор Андрей Эрглис, театральный интригант Ояр Рубенис, дирижер Марис Сирмайс — вот такая совсем маленькая компания. Даже не знаю, можно ли их назвать друзьями — скорее, близкими людьми. У меня не получается настоящей дружбы. Моя мама держалась от всех в стороне, и я тоже. Не то чтобы я специально избегал, просто дружба — не в моем характере. Не как у латгальцев, что на свадьбу собирается сотня родственников и друзей — у меня так не бывает. Но те немногие близкие люди рядом — и это приятно», — делится Паулс.
Композитор рассказал, что одной из самых важных тем этой весны для него стало наследие сестры, художницы по текстилю Эдиты Паулс-Вигнере, ушедшей из жизни менее трех месяцев назад, а также наведение порядка в ее быту: «Мы сейчас приводим в порядок ее квартире. Сделаем все красиво. Я даже купил туда новые пианино! Чтобы можно было музицировать. В семье у меня много музыкальных — есть виолончелисты, скрипачи, флейтисты», — с удовлетворением говорит Паулс.
Шипкевицс в восторге, но музыку в своем радио не ставит
На церемонии вручения Балтийской премии Раймонд Паулс получил сразу две статуэтки: одну — за выдающиеся достижения в категории «Музыка», вторую — за пожизненный вклад в музыкальное искусство. Здесь произошла забавная ситуация, когда один из членов жюри — председатель правления Radio SWH Янис Шипкевицс — поделился историей, произошедшей более полувека назад и связанной с Раймондом Паулсом. «Мне было 14 лет, я учился в Лиепайской 1-й средней школе, — вспоминал он. — В город тогда приехал оркестр Филармонии с четырьмя концертами под руководством Раймонда Паулса. Все было распродано, билеты было не достать. Но у меня был знакомый администратор, который пустил меня “зайцем” на балкон. Я посмотрел концерт и был в полном восторге! Подумал: “Янис! Почему тебе повезло это видеть, а твоим одноклассникам и учителям — нет?” Я взял свою тетрадь для автографов, снова “использовал” своего администратора и прошел за кулисы. И вот, когда Паулс дал мне автограф, я задал самый некультурный и бестактный вопрос: “Вы будете еще несколько дней в Лиепае. Не могли бы вы прийти в мою школу и сыграть концерт?” Наступила тишина. Маэстро, наверное, подумал: “Этого мальчишку надо немедленно выгнать!” Но он сказал: “Если ты через два дня достанешь самый большой автобус и найдешь ребят, которые принесут аппаратуру — может быть, концерт и состоится!” В назначенное время автобус был, десять самых сильных спортсменов школы тоже, и Раймонд Паулс — сам за роялем, с группой, с Виктором Лапченоксом, с Норой Бумбере — выступал у нас в школьном зале! Я все разрекламировал, зал был набит до отказа, и этот концерт доказал: в этом мире все возможно!»
Когда все прослушали эту восторженную речь, Раймонд Паулс ехидно заметил: «Типичное латышское выступление — так красиво говорил обо мне. А как только стал президентом Radio SWH, мою музыку вообще перестали ставить! Спасибо!» Шипкевицс ответил с улыбкой:
«А следующая вещь, которую маэстро сказал мне, когда я принес ему фотографию с того концерта, была: “А когда ты принесешь мне гонорар за тот концерт?”» Эта фраза вызвала дружные аплодисменты у всех присутствующих.
Без траурных лент!
После официальной части церемонии и вручения наград для Раймонда Паулса все только начиналось — к нему подошли десятки участников мероприятия: кто-то хотел поговорить, кто-то поздравить, кто-то сфотографироваться. И, конечно же, прикоснуться — к руке, к плечу, к спине, хотя бы мизинцем. Со стороны это выглядело так, будто каждый в зале считал своим долгом дотронуться до маэстро, словно до талисмана. Даже когда Паулс ясно дал понять, что с него достаточно и внимания, и фото, и когда Мара Эглите принесла ему тарелку с закусками, чтобы он спокойно поел, поток гостей не прекращался — каждый, кто замечал свободный стул рядом, садился и пытался сделать селфи с гениальным композитором.
Тем временем Мара Эглите начала готовиться к отъезду маэстро: она попросила организаторов упаковать полученные статуэтки, сама взяла цветы, подаренные Паулсу, и начала подгонять своего мужа Гирта Эглите — его личного шофера на этот вечер — быть наготове. Представительницы организаторов за ширмой аккуратно упаковывали две статуэтки весом по два с половиной килограмма. И вдруг они потянулись за черной атласной лентой, чтобы перевязать упаковку с наградами. «Черную ленту не завязываем!» — заметили внимательные гости. Это выглядело неуместно, учитывая недавние потери в жизни Паулса: смерть жены Ланы, поэта и друга Яниса Петерса, а также сестры — художницы по текстилю Эдите Паулс-Вигнере. На замечание женщины, завязывавшие ленты, только пожали плечами: «Черный — это дресс-код Балтийской премии!» — и продолжили свое дело. Но в ситуацию быстро вмешалась Диана Галанте, дочь оперной дивы Инессы Галанте: «На эти коробки черные ленты не завязываем!» — строго сказала она.