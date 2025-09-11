"Самый красивый подарок": 90-летие Раймонда Паулса отметят большим концертом
В январе в Риге состоится особенный концерт к 90-летию Раймонда Паулса — его мелодии в английских текстах прозвучат в исполнении бродвейской звезды Шейны Стил вместе с Kremerata Baltica и биг-бендом Латвийского радио.
В проекте собраны мелодии Маэстро Раймонда Паулса разных лет, а тексты на английском языке написал международно признанный американский автор песен Гордон Погода. Их 24 января следующего года в Доме культуры VEF исполнит обладательница мощного голоса Шейна Стил — также автор песен, актриса нью-йоркских бродвейских театров и телесериалов.
Вокальный диапазон Стил, её многогранность и разнообразные влияния — от джаза до госпела, соула и фолка — включают весь спектр американской музыкальной традиции.
Она снималась в «The Sopranos» и «The Penguin», а её вокал можно услышать в фильмах «Hairspray», «In the Heights», «The Bourne Identity» и «Sex and the City 2». Также сотрудничала с музыкальными звёздами Моби, Рианной, Келли Кларксон, Бетт Мидлер, Крисом Ботти и группой Snarky Puppy, как солистка выступала более чем с 40 симфоническими оркестрами США, включая Далласский симфонический оркестр, Буффало филармонический оркестр и Филадельфийский оркестр Philly Pops.
«После уникального, эпического выступления на фестивале Rīgas Ritmi 2025 мы готовимся к концерту, посвящённому чествованию творчества Маэстро Раймонда Паулса. Январский концерт будет особенным, ведь мы отметим 90-летие Маэстро и сделаем концертную запись. Это невероятная честь — быть частью сохранения его наследия, и я с нетерпением жду возвращения в прекрасную Ригу», — Шейна Стил.
Сильное R’n’B и джазовое звучание голоса Стил в сочетании с прекрасными мелодиями Маэстро в исполнении камерного оркестра Kremerata Baltica и биг-бенда Латвийского радио станет великолепным подарком к юбилею Маэстро. «Если уж в юбилей положено получать какие-то подарки, то этот, наверное, будет самым красивым», — Маэстро Раймонд Паулс.
Начало концерта — 24 января в 19:00. Билеты уже можно приобрести на bilesuparadize.lv.