"Самый красивый подарок": 90-летие Раймонда Паулса отметят большим концертом

Она снималась в «The Sopranos» и «The Penguin», а её вокал можно услышать в фильмах «Hairspray», «In the Heights», «The Bourne Identity» и «Sex and the City 2». Также сотрудничала с музыкальными звёздами Моби, Рианной, Келли Кларксон, Бетт Мидлер, Крисом Ботти и группой Snarky Puppy, как солистка выступала более чем с 40 симфоническими оркестрами США, включая Далласский симфонический оркестр, Буффало филармонический оркестр и Филадельфийский оркестр Philly Pops.