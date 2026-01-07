Экономист объяснил, чего можно ожидать в Латвии из-за событий в Венесуэле
Операция США в Венесуэле стала первым значительным геополитическим потрясением этого года. Однако, как отмечает Карлис Пургайлис, главный экономист банка Citadele, нефтяной рынок в целом отреагировал неожиданно спокойно — цены на топливо не снизились, а даже немного выросли, при этом реальное влияние событий будет заметно в долгосрочной перспективе.
Цены на нефть растут
Венесуэла обладает крупнейшими в мире официально подтвержденными запасами нефти — около 303 миллиардов баррелей, поэтому формально она является важным игроком на глобальном нефтяном рынке. Однако реакция финансовых рынков показывает, что одного лишь объема запасов недостаточно. После смены власти ожидалось снижение цен на нефть за счет быстрого насыщения рынка США венесуэльской нефтью после отмены санкций. Однако реальность оказалась противоположной.
У этого есть две основные причины. Во-первых, с учетом инфляции мировая цена на нефть сейчас находится на самом низком уровне почти за последние 20 лет — предложение по-прежнему избыточно, поэтому для дальнейшего снижения цен мало оснований; скорее, следует ожидать их роста.
Во-вторых, несмотря на огромные запасы нефти, нефтяная инфраструктура Венесуэлы устарела и требует значительных инвестиций, особенно в добыче тяжелой нефти. Даже если в процесс включатся американские компании, венесуэльская нефть попадет на глобальные рынки лишь через несколько лет, после восстановления инфраструктуры. Поэтому в ближайшее время ситуация на мировом нефтяном рынке существенно не изменится.
Чего ожидать Латвии?
В то же время цены на топливо в Латвии в ближайшей перспективе сохранятся относительно низкими благодаря сравнительно дешевой нефти на мировых рынках. Вероятно, цена на нефть уже достигла своего минимального уровня, поэтому в этом году на фоне роста рисков глобальных цен средняя стоимость топлива в Латвии, скорее всего, будет выше, чем в прошлом году, дополнительно с учетом повышения акциза на топливо с 1 января этого года.
Еврозона и Латвия, по всей видимости, не ощутят значительного немедленного эффекта. В нашем регионе конечные цены на топливо в основном определяются мировыми ценами на нефть, которые могут оставаться относительно низкими, если американские нефтеперерабатывающие компании в регионе Мексиканского залива будут инвестировать и постепенно восстанавливать нефтяную инфраструктуру Венесуэлы.