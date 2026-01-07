Экономист объяснил, чего можно ожидать в Латвии из-за событий в Венесуэле

В то же время цены на топливо в Латвии в ближайшей перспективе сохранятся относительно низкими благодаря сравнительно дешевой нефти на мировых рынках. Вероятно, цена на нефть уже достигла своего минимального уровня, поэтому в этом году на фоне роста рисков глобальных цен средняя стоимость топлива в Латвии, скорее всего, будет выше, чем в прошлом году, дополнительно с учетом повышения акциза на топливо с 1 января этого года.