Снова отменено выступление с участием маэстро Раймонда Паулса. Объясняем, что произошло

Как уже сообщалось, в прошлое воскресенье был отменен концерт Раймонда Паулса и Андриса Кейшса «Мужчины в расцвете лет», который должен был состояться в музыкальном доме Daile. Теперь объявлено, что перенесено и запланированное на 16 октября представление «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс».