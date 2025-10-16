Снова отменено выступление с участием маэстро Раймонда Паулса. Объясняем, что произошло
Полюбившаяся публике музыкально-театральная программа, в которой на одной сцене встречаются маэстро Раймонд Паулс и актер Андрис Кейшс, претерпела неожиданные изменения. После отмены концерта в музыкальном доме Daile в минувшие выходные слушатели получили еще одно сообщение о переносе концерта.
Как уже сообщалось, в прошлое воскресенье был отменен концерт Раймонда Паулса и Андриса Кейшса «Мужчины в расцвете лет», который должен был состояться в музыкальном доме Daile. Теперь объявлено, что перенесено и запланированное на 16 октября представление «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс».
Организаторы мероприятия информируют, что спектакль, изначально запланированный на 16 октября 2025 года в 18:00, переносится на 8 ноября в 18:00. Все приобретенные билеты действительны на новую дату.
Учитывая обеспокоенность в обществе состоянием здоровья маэстро, портал Jauns.lv связался с руководителем музыкального дома Daile Андой Задовской, которая объяснила, что поводов для тревоги нет.
«Сейчас осень и сезон вирусов. Маэстро просто немного приболел. Он уже в почтенном возрасте, поэтому давайте проявим уважение и понимание», — отметила Задовска.
Она также подчеркнула, что представления не отменены, а лишь перенесены, и зрителей призывают сохранять спокойствие и ждать встречи в новую дату.