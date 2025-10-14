Неожиданно отменен концерт маэстро Раймонда Паулса: названа причина
В прошлое воскресенье концерт Раймонда Паулса и Андриса Кейшса «Мужчины в лучшем возрасте», который должен был состояться в Риге, в Музыкальном доме Daile, был внезапно отменен. У многих возник вопрос, что стало причиной этого решения.
Тем, кто собирался насладиться концертом в воскресенье, пришлось изменить свои планы. Уже в субботу на сайте Музыкального дома Daile появилось объявление, что мероприятие отменено. В нем указывалось, что всем, кто приобрел билеты, деньги будут возвращены. Причина отмены тогда не была названа.
Это вызвало беспокойство у поклонников маэстро. Как сообщает журнал Privātā Dzīve, ссылаясь на близкого к Паулсу человека, концерт был отменен, поскольку «Раймонду Паулсу был необходим покой, однако уже на следующей неделе он будет в состоянии общаться».
Если заглянуть на сайт музыкального дома Daile, можно увидеть, что концерт «Шекспир. Сонеты» с участием Раймонда Паулса, Андриса Кейшса и Интарса Бусулиса, запланированный на 16 октября и уже распроданный, состоится, а мероприятие «Мужчины в лучшем возрасте», назначенное на 31 октября, по-прежнему значится в календаре событий.