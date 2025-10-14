Неожиданно отменен концерт маэстро Раймонда Паулса: названа причина

Тем, кто собирался насладиться концертом в воскресенье, пришлось изменить свои планы. Уже в субботу на сайте Музыкального дома Daile появилось объявление, что мероприятие отменено. В нем указывалось, что всем, кто приобрел билеты, деньги будут возвращены. Причина отмены тогда не была названа.