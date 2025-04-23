ВИДЕО: Бусулис показал, как репетирует с Раймондом Паулсом. Люди в восторге!
фото: Скриншот видео
Раймонд Паулс и Интарс Бусулис обсуждают новый совместный творческий проект.
В Латвии

ВИДЕО: Бусулис показал, как репетирует с Раймондом Паулсом. Люди в восторге!

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Недавно латвийский музыкант Интарс Бусулис поделился в социальной сети Facebook видео, которое вызвало восторг у поклонников. В ролике запечатлен процесс репетиции с легендарным композитором Раймондом Паулсом в здании Латвийского радио.

"Мгновение с музыкой Маэстро", – так подписал видео Интарс Бусулис, и этот момент действительно стал особенным для многих слушателей.

Раймонд Паулс – один из самых известных латвийских композиторов, чьи произведения стали классикой не только в Латвии, но и далеко за ее пределами. Его музыка звучала в исполнении таких артистов, как Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и многих других. Интарс Бусулис, в свою очередь, является ярким представителем современной латвийской сцены. Его стиль сочетает джаз, поп и эстрадную музыку, а сотрудничество с Паулсом добавляет его творчеству особый шарм.

Видео мгновенно собрало множество восторженных комментариев. Поклонники отметили, что взаимодействие двух талантливых музыкантов – это настоящий подарок для любителей качественной музыки.

  • "Так бесценно и прелестно! Возможность насладиться Маэстро лично - отличный подарок".
  • "Приятно видеть вас обоих!"
  • "На это можно смотреть бесконечно".
  • "Красивые люди - красивые дела".
  • "Успешного и счастливого совместного творчества, дорогие и талантливые Маэстро!"
  • "Какое удовольствие видеть Маэстро по-прежнему творящим, активным и жизнерадостным!"

Темы

Алла ПугачеваРаймонд ПаулсЛайма ВайкулеИнтарc БусулисFacebook

Другие сейчас читают