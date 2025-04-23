ВИДЕО: Бусулис показал, как репетирует с Раймондом Паулсом. Люди в восторге!
Недавно латвийский музыкант Интарс Бусулис поделился в социальной сети Facebook видео, которое вызвало восторг у поклонников. В ролике запечатлен процесс репетиции с легендарным композитором Раймондом Паулсом в здании Латвийского радио.
"Мгновение с музыкой Маэстро", – так подписал видео Интарс Бусулис, и этот момент действительно стал особенным для многих слушателей.
Раймонд Паулс – один из самых известных латвийских композиторов, чьи произведения стали классикой не только в Латвии, но и далеко за ее пределами. Его музыка звучала в исполнении таких артистов, как Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и многих других. Интарс Бусулис, в свою очередь, является ярким представителем современной латвийской сцены. Его стиль сочетает джаз, поп и эстрадную музыку, а сотрудничество с Паулсом добавляет его творчеству особый шарм.
Видео мгновенно собрало множество восторженных комментариев. Поклонники отметили, что взаимодействие двух талантливых музыкантов – это настоящий подарок для любителей качественной музыки.
- "Так бесценно и прелестно! Возможность насладиться Маэстро лично - отличный подарок".
- "Приятно видеть вас обоих!"
- "На это можно смотреть бесконечно".
- "Красивые люди - красивые дела".
- "Успешного и счастливого совместного творчества, дорогие и талантливые Маэстро!"
- "Какое удовольствие видеть Маэстро по-прежнему творящим, активным и жизнерадостным!"