ВИДЕО: Бусулис показал, как репетирует с Раймондом Паулсом. Люди в восторге!

Раймонд Паулс – один из самых известных латвийских композиторов, чьи произведения стали классикой не только в Латвии, но и далеко за ее пределами. Его музыка звучала в исполнении таких артистов, как Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и многих других. Интарс Бусулис, в свою очередь, является ярким представителем современной латвийской сцены. Его стиль сочетает джаз, поп и эстрадную музыку, а сотрудничество с Паулсом добавляет его творчеству особый шарм.