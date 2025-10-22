ВИДЕО: после проблем со здоровьем маэстро Раймонд Паулс постепенно восстанавливает силы

Краузе также поделился, что Раймонд Паулс снова вышел на сцену вместе с такими артистами, как Анце Краузе, Жорж Сиксна, Зигфрид Муктапавелс и Маргарита Вилцане. «Когда мы пригласили Раймонда Паулса прийти на наш проект “DiviKrauzes”, я не верил, что Маэстро согласится. Он согласился сразу. Зрители, сцена и исполнители его песен — вот источник силы Маэстро», — рассказал журналист.