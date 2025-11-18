В день рождения Латвии президент наградил высшими госнаградами 33 латвийцев - среди них и Раймонд Паулс
фото: LETA
Эдгар Ринкевич вручает Орден Трёх звёзд композитору и пианисту Раймонду Паулсу за выдающийся и непреходящий вклад в латвийскую музыку и культуру на торжественной церемонии в Рижском замке в честь 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.
В день рождения Латвии президент наградил высшими госнаградами 33 латвийцев - среди них и Раймонд Паулс

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в честь 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики вручил 33 людям высшие государственные награды.

На торжественном мероприятии президент подчеркнул, что эта церемония напоминает, насколько богатой и сильной является Латвия.

«Сегодня мы живём во время, полном шума и испытаний. Время, когда часто можно услышать, что всё плохо. Но — вероятно, это всё же не так, будто есть только плохое. Сегодня, войдя в зал и увидев вас, я ясно понимаю: всё очень хорошо», — сказал он.

Президент отметил, что у Латвии много сильных людей, много талантов, много смелости, самоотверженности и гражданской активности. «У нас есть душевное тепло, сила духа и бескорыстная отдача ради лучшей жизни людей Латвии», — подчеркнул он.

Ринкевич отметил, что награждённые — выдающийся пример мастерства в своей сфере. Это люди, чей талант и труд получили широкое международное признание и чья деятельность повлияла на всё латвийское общество. Он также выразил уверенность, что обладатели высших государственных наград — это герои, которым хотели бы подражать дети.

Государственные награды Латвии — Орден Трёх звёзд, Орден Виестура и Крест Признания — присуждаются людям, чей честный профессиональный и общественный труд, активная гражданская позиция, самоотверженность и смелость укрепляют Латвию и заслуживают высшего признания государства.

Орден Трёх звёзд

За особые заслуги перед Латвийским государством Орден Трёх звёзд присуждён, и звание командора Большого креста присвоено композитору и пианисту Раймонду Паулсу.

фото: LETA
Эдгар Ринкевич и Раймонд Паулс.
Эдгар Ринкевич и Раймонд Паулс.
фото: LETA
Раймонд Паулс.
Раймонд Паулс.

Ордена удостоены также продюсер анимационного фильма «Поток» Ронс Дианс, музыкальный продюсер фильма Грегори Залцман и бывший посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол — они назначены командорами Ордена Трёх звёзд.

фото: LETA
Президент Латвии вручает Орден Трёх звёзд бывшему чрезвычайному и полномочному послу Украины в Латвийской Республике Анатолию Куцеволу за значимый дипломатический вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Латвией и Украиной.
Президент Латвии вручает Орден Трёх звёзд бывшему чрезвычайному и полномочному послу Украины в Латвийской Республике Анатолию Куцеволу за значимый дипломатический вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Латвией и Украиной.

Офицерами Ордена Трёх звёзд стали хоккеист, капитан мужской сборной Латвии Каспар Даугавиньш, директор Латвийского центра современного искусства и куратор Солвита Кресе, а также режиссёр и педагог актёрского мастерства, ассоциированный профессор Латвийской академии культуры Индра Рога.

Кавалерами Ордена Трёх звёзд решено назначить: деятеля культуры и общества Гунара Нагелса, журналистку Латвийского радио и создательницу передач «Kultūras Rondo» и «Radio mazā lasītava» Ингвилду Страутмане, общественную деятельницу и основательницу благотворительного фонда Rozā vilciens Зинту Ириду Ускале, а также педагога и хормейстеров Балвской музыкальной школы и Тилжской основной школы Линду Витолу.

Орден Виестура

За особые заслуги перед государством Орден Виестура присуждён и звание командора получено командиром Штабного батальона НВС, полковником Антониной Блёдоне.

Орденом Виетура и званием офицера награждены: первый командир 25-го Гулбенского батальона Земессардзе, отставной подполковник Валерий Габдуллин, заместитель начальника Вилякского управления Государственной погранохраны (начальник Криминального расследовательного отдела) подполковник Айвар Пейпиньш, старший офицер НВС Марис Ревалдс и начальник Бюро превенции Главного управления полиции порядка, подполковник Андис Ринкевицс.

Кавалеры почётного знака первой степени (золотого): старший инструктор НВС Виктор Дудзински, старший преподаватель-инструктор оперативного отдела 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады Земессардзе, штаб-сержант Каспар Круткрамелис, а также инженер систем связи и обмена данными эскадрильи контроля воздушного пространства ВВС НВС, штаб-сержант Дмитрий Теренцев.

Крест Признания

За особые заслуги Крест Признания присуждён и звание командора получено руководителем Skonto mediju grupa, членом правления Ассоциации вещателей Латвии Байбой Абеле, директором Института охраны окружающей среды и тепловых систем РТУ, ведущим исследователем, профессором, доктором технических наук Дагнией Блумбергой, а также директором Лиепайской государственной гимназии Хелвисом Валцисом.

Офицерами Креста Признания стали: многолетняя общественная и образовательная деятельница латышской диаспоры в США, председатель Совета латышских организаций Нью-Йорка Анита Батарага, бывшая заместитель директора Латвийской национальной библиотеки и директор Института библиографии Анита Голдберга, общественный деятель и председатель Огрского клуба политически репрессированных Ивар Калькис, переводчица Мара Пуките (Мара Полякова), многолетний руководитель группы корректората издательства Zvaigzne ABC, переводчик и редактор Зинта Стикуте, архитектор и исполняющий обязанности декана факультета архитектуры и дизайна RISEBA Рудольф Дайнис Шмит, а также многолетний руководитель труппы Нового Рижского театра Ария Вецванагa.

Кавалерами Креста Признания стали: многолетний учитель химии Лиелвардской средней школы имени Эдгара Каулиня Велта Гобиня, педагог и хормейстер Лиелвардской школы музыки и искусства Байба Клепере, а также преподаватель профессиональной школы металлообработки Риги и эксперт в области сварки Илгонис Руньгис.

Почётным знаком Креста Признания первой степени (золотым) награждена многолетняя сотрудница медицинского пункта Дикльского края Айя Лукина.

