Маэстро Раймонд Паулс получит высшую награду Латвии - его реакция вызывает улыбку
Маэстро Раймонд Паулс станет первым латвийцем, удостоенным высшей степени ордена Трех Звезд — Командором Большого креста. Награда вручена за выдающийся вклад в музыку и культуру Латвии.
За выдающийся и непреходящий вклад в музыку и в Латвию Раймонд Паулс будет награжден орденом Трех Звезд высшей — первой степени. В дни государственных праздников его возведут в ранг командора Большого креста ордена Трех Звезд, сообщет LSM+. Известие о предстоящей награде Маэстро получил, когда боролся с проблемами со здоровьем.
«Мне сообщили об этом в тот момент, когда моим единственным утешением было то, что я еще остался жив», — сказал Паулс.
Концерты Маэстро всегда собирают полные залы. Так было и в субботу на спектакле «Шекспир. Сонеты», в котором вместе с Маэстро участвовали также музыкант Интар Бусулис и актер Андрис Кейшс. Среди зрителей был и президент страны Эдгар Ринкевич.
«Мы все были встревожены, когда пришло известие о небольших проблемах со здоровьем. Но сегодня на концерте, видя эту энергию и улыбку, я желаю ему креативности и очень много концертов, которые его заряжают», — сказал Ринкевич, пожелав Раймонду Паулсу очень крепкого здоровья.
«Каждое его выступление — большое событие. Совсем скоро будем праздновать 100 лет», — заметил президент.
Маэстро Паулс станет Командором Большого креста ордена Трех Звезд. Он будет первым латвийцем, который получит самую высокую награду за заслуги во времена независимой Латвии.
«Чтобы насолить Кейшсу или Бусулису, я его [орден] обязательно повешу, чтобы они посмотрели, что у простого латыша есть такой орден. Они выскажут свои замечания, вся зависть выйдет наружу во всей своей мощи. Классно!» — шутит Маэстро.