Вышла новая джазовая пластинка Раймонда Паулса и биг-бэнда Латвийского радио
Под эгидой джазового лейбла Jersika Records выпущена новая виниловая пластинка Раймонда Паулса и биг-бэнда Латвийского радио "Acumirkli" — новая джазовая сюита Маэстро.
"Acumirkli" — это только что созданная пианистом и композитором Раймондом Паулсом джазовая сюита из пяти частей, посвященная легендарному трубачу и аранжировщику Гунару Розенбергсу. Аранжировку выполнил художественный руководитель и дирижер биг-бэнда Латвийского радио, саксофонист Карлис Ванагс.
«Эта запись позволила мне вновь вернуться к джазовой фортепианной игре, на которую раньше часто не хватало времени. На мой взгляд, пластинка звучит хорошо — живо», — рассказывает о новом релизе Маэстро Раймонд Паулс.
«Радостно, что Маэстро позволил себе творческую свободу и в жанре джазовой музыки, создав новые композиции. И для меня огромная радость, что мы смогли стать частью этого приключения», — говорит Карлис Ванагс.
Запись альбома была осуществлена в марте 2025 года в студии биг-бэнда Латвийского радио, а также дома у Маэстро в Риге. Руководство звуковой режиссурой взял на себя Карлис Ванагс. В оформлении обложки использованы фотографии Андрея Строкина, дизайн создали братья Марекс и Эдгар Америксы.
Новую пластинку можно приобрести во всех музыкальных магазинах, а также на сайте издательства Jersika Records и на платформе Bandcamp. Альбом также доступен для прослушивания на популярных стриминговых сервисах, в том числе на Spotify.
Презентационный концерт пластинки состоится 19 февраля 2026 года в концертном зале Spīķeri. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu paradīze.