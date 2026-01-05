Будущее ЕС решит многолетний бюджет: Ушаков предупреждает о рисках для Латвии

Депутат ЕП отметил, что участвует в работе группы фракции социалистов и демократов по вопросам нового многолетнего бюджета, является докладчиком по нескольким финансовым инструментам ЕС, а также совместно с депутатами из стран Балтии, Польши и Финляндии выступает за дополнительную поддержку приграничных регионов. Кроме того, во фракции создана группа депутатов Восточной Европы, которая занимается вопросами многолетнего бюджета и интересами региона, в том числе финансированием сельского хозяйства и самоуправлений.