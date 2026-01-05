Будущее ЕС решит многолетний бюджет: Ушаков предупреждает о рисках для Латвии
Самым важным вопросом на уровне Европейского союза (ЕС), который в наибольшей степени затронет Латвию в этом году, станут переговоры о следующем многолетнем бюджете на 2028–2034 годы, считает депутат Европейского парламента (ЕП) Нил Ушаков.
В беседе с агентством LETA он выразил мнение, что принятие следующего многолетнего бюджета, соответствующего интересам ЕС, определит будущее всего блока, подчеркнув значение современной и растущей экономики, социальной защиты и безопасности. По мнению Ушакова, для достижения этих целей необходимо соответствующее финансирование, поскольку без бюджетного обеспечения намеченные планы останутся нереализованными.
Депутат ЕП отметил, что финансирование не является единственным фактором, и Европа должна стать более единой, чтобы сохранить свои позиции на глобальной арене и обеспечить жителям достойный уровень жизни. По его оценке, в нынешней геополитической ситуации Европа в первую очередь может полагаться на собственные силы, поскольку число союзников ограничено, а конкурентов значительно больше.
Ушаков считает, что принятие сильного многолетнего бюджета в целом стало бы хорошей новостью для Латвии, однако вызывает обеспокоенность планируемое сокращение финансирования сельского хозяйства и самоуправлений. Он подчеркнул, что Общая сельскохозяйственная политика и политика сплоченности являются важнейшими опорами экономики и развития Латвии, поэтому сокращение средств в этих сферах следует оценивать негативно.
По словам депутата ЕП, по-прежнему отсутствует ясность в вопросе поддержки регионов внешней границы ЕС, в том числе в отношении финансирования безопасности, военных программ, а также экономической и социальной поддержки жителей, предпринимателей и самоуправлений Латгале. Он также указал на неравное положение латвийских фермеров, поскольку прямые выплаты остаются примерно на 20 процентов ниже, чем у сельхозпроизводителей Западной Европы.
Ушаков рассказал, что в 2026 году будет работать с бюджетными вопросами в качестве главного докладчика ЕП по бюджету ЕС на 2027 год, который станет последним годом текущего многолетнего финансового периода. Он подчеркнул, что наряду с принятием бюджета важно будет оценить результаты программ и расходов, чтобы более точно разработать новую многолетнюю финансовую схему.
Депутат ЕП отметил, что участвует в работе группы фракции социалистов и демократов по вопросам нового многолетнего бюджета, является докладчиком по нескольким финансовым инструментам ЕС, а также совместно с депутатами из стран Балтии, Польши и Финляндии выступает за дополнительную поддержку приграничных регионов. Кроме того, во фракции создана группа депутатов Восточной Европы, которая занимается вопросами многолетнего бюджета и интересами региона, в том числе финансированием сельского хозяйства и самоуправлений.