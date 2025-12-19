Тропики в Риге: обновленная пальмовая оранжерея Ботанического сада ждет гостей
Обновленная Пальмовая оранжерея Ботанического сада ЛУ — крупнейшая и теперь самая современная в Балтии — вновь открывает двери для посетителей. После масштабной реновации она приглашает рижан и гостей города окунуться в тропики среди зимы.
Пальмовая оранжерея Ботанического сада Латвийского университета (ЛУ) — крупнейший в Балтии и теперь также самый современный комплекс тропических растений такого типа — будет ждать посетителей уже с понедельника, 22 декабря, и будет открыта также в праздничные дни в конце года. Ботанический сад ЛУ приглашает «прогнать» зимнюю серость и темноту, насладившись тропической атмосферой прямо в Риге.
Пальмовая оранжерея, построенная в прошлом веке, в этом году пережила свое возрождение. В ней проведены масштабные работы по реновации, при этом особое внимание уделено энергоэффективности и устойчивости здания. Сегодня Пальмовая оранжерея является одним из самых современных "умных" зданий в Риге. Полностью заменены настенные и кровельные покрытия, установлены современные системы отопления, увлажнения, освещения и воздухообмена, которыми управляет автоматизированная система климат-контроля. Обустроены подогреваемые водостоки, которые круглый год собирают дождевую воду для последующего полива растений. Эти технологии помогают обеспечить оптимальные условия роста для растений, улучшают рабочую среду для сотрудников и снижают выбросы CO₂.
«Теплица для растений, людей и планеты — такова миссия Пальмовой оранжереи сегодня», — говорит директор Ботанического сада ЛУ Ренате Лагздиня, приглашая всех желающих в длинные праздничные выходные насладиться тропическими чудесами и спокойным отдыхом в Ботаническом саду ЛУ. Тем, кто захочет увидеть не только Пальмовую оранжерею, с 20 декабря могут посетить специальный Фестиваль света “Ziemas nedarbi 3. Ziedu pasakas”, в рамках которого можно будет увидеть различные инсталляции с использованием света, лазеров, видео, проекций и мультимедийных эффектов.
Пальмовая оранжерея Ботанического сада ЛУ будет ждать любителей тепла и экзотики с понедельника, 22 декабря, с 10.00 до 16.00. Первых посетителей ждет сюрприз от Ботанического сада. График работы Пальмовой оранжереи в конце года: 23 декабря, а также с 27 по 30 декабря — с 10.00 до 16.00; 25 и 26 декабря — с 12.00 до 16.00. Ботанический сад будет закрыт 24 декабря, 31 декабря и 1 января. Со 2 по 4 января он снова будет открыт для посетителей с 10.00 до 16.00.
27, 28 и 29 декабря, а также 3 и 4 января пройдут экскурсии по Пальмовой оранжерее в сопровождении гида для тех, кто хочет больше узнать о растениях, нашедших здесь свой дом. Экскурсии запланированы на 11.00 и 13.00. Для участия необходимо предварительно записаться, используя онлайн-форму или позвонив по телефону 26422065. Количество мест ограничено.
Стоимость входного билета в Ботанический сад ЛУ (включая Пальмовую оранжерею): для школьников — 4 евро, для взрослых — 6 евро, для студентов и пенсионеров — 5 евро. По понедельникам (21 и 29 декабря) действует скидка 30% на входные билеты.
Для посещения Фестиваля света требуется отдельный билет. Более подробную информацию о фестивале и покупке билетов можно найти на сайте Biļešu Paradīze.