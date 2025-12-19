Тропики в Риге: обновленная пальмовая оранжерея Ботанического сада ждет гостей

Пальмовая оранжерея Ботанического сада ЛУ будет ждать любителей тепла и экзотики с понедельника, 22 декабря, с 10.00 до 16.00. Первых посетителей ждет сюрприз от Ботанического сада. График работы Пальмовой оранжереи в конце года: 23 декабря, а также с 27 по 30 декабря — с 10.00 до 16.00; 25 и 26 декабря — с 12.00 до 16.00. Ботанический сад будет закрыт 24 декабря, 31 декабря и 1 января. Со 2 по 4 января он снова будет открыт для посетителей с 10.00 до 16.00.