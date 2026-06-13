ФОТО: состоялась премьера постановки "Указ № 2", пришло много известных в обществе людей

Как уже сообщалось, лидер партии «Латвия на первом месте» (ЛПМ) Айнарс Шлесерс в январе обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой не допустить публичного показа этой постановки в период предвыборной агитации в Сейму, поскольку считает, что это драматургическое произведение может быть косвенной скрытой политической агитацией против него и ЛПМ. Шлесерс пояснил, что одним из публично указанных оснований для указа Затлерса о роспуске 10-го Сейма было голосование парламента, которым не было дано согласие на проведение обыска по месту его жительства в связи с уголовным делом, по которому он, по его собственным словам, «полностью оправдан». Это дело следователи прекратили, так как не собрали достаточных доказательств.