Премьера постановки "Указ № 2" в театре Дайлес
На премьере и банкете после спектакля собралось много известных в обществе людей.
ФОТО: состоялась премьера постановки "Указ № 2", пришло много известных в обществе людей
В театре Дайлес 12 июня состоялась премьера спектакля об указе, подписанном бывшим президентом Латвии Валдисом Затлерсом, об инициировании роспуска Сейма. На премьере и банкете после спектакля собралось много известных в обществе людей.
Информация на сайте театра свидетельствует о том, что все показы этого спектакля в текущем сезоне полностью распроданы.
Как уже сообщалось, лидер партии «Латвия на первом месте» (ЛПМ) Айнарс Шлесерс в январе обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой не допустить публичного показа этой постановки в период предвыборной агитации в Сейму, поскольку считает, что это драматургическое произведение может быть косвенной скрытой политической агитацией против него и ЛПМ. Шлесерс пояснил, что одним из публично указанных оснований для указа Затлерса о роспуске 10-го Сейма было голосование парламента, которым не было дано согласие на проведение обыска по месту его жительства в связи с уголовным делом, по которому он, по его собственным словам, «полностью оправдан». Это дело следователи прекратили, так как не собрали достаточных доказательств.
В феврале KNAB не усмотрело скрытой предвыборной агитации в тогда еще только создававшейся постановке театра Дайлес, однако в марте начальник KNAB Екабс Страуме подтвердил, что бюро оценит спектакль, как только театр Дайлес начнет его демонстрацию. Министерство культуры сослалось на закрепленный в 100-й статье Сатверсме запрет цензуры и гарантированное каждому право на свободу слова, которое включает в себя право свободно получать, хранить и распространять информацию, а также выражать свои взгляды. Минкульт отметил, что задачей сценического искусства в Латвии как в демократическом государстве является художественное творчество, которое укрепляет гражданское участие и критическое мышление.
Тогдашний министр культуры Агнесе Лаце («Прогрессивные») также подчеркнула, что важно, чтобы намерение KNAB оценить постановку театра Дайлес не привело к самоцензуре художников. В свою очередь, Союз театральных деятелей Латвии в своем заявлении указал, что намерение KNAB оценивать спектакль является вмешательством в свободу творчества и самовыражения художников, и призвал должностных лиц Латвии выразить позицию против попыток повлиять на театральные постановки.