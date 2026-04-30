В одной латвийской больнице с пациентов уже сняли 12 клещей: специалисты предупредили - сезон может быть опасным

После того как клещ вытащен, нужно наблюдать за своим здоровьем. Если появляются такие симптомы, как красное пятно вокруг места укуса или гриппоподобные признаки, необходимо обратиться к семейному врачу. Клещевой энцефалит - очень опасное заболевание. "Самой страшной является его менингоэнцефалитическая или, как раньше говорили, очаговая форма, что означает уже необратимые повреждения. Главный синдром - так называемый вялый парез, когда все мышцы атрофируются и человек не может поднять даже чашку кофе", - предупреждает семейный врач Марис Белте.