Эксперты сделали неутешительный прогноз относительно активности клещей в этом сезоне
С наступлением весны в Латвии начинается и сезон активности клещей, и, несмотря на суровые морозы прошедшей зимы, активность клещей в этом году может быть даже выше, чем в прошлом, прогнозируют эксперты. При этом объем вакцинации населения против клещевого энцефалита в 2025 году снизился почти на 20% по сравнению с 2024 годом.
Активность клещей может вырасти
Энтомолог Янис Дрейманис указывает, что прошедшая зима была благоприятной для зимовки клещей. Толстый и устойчивый снежный покров обеспечил успешную зимовку как взрослых клещей, так и личинок и нимф, поскольку он действовал как изоляция, защищая клещей от вымерзания даже при очень низкой температуре воздуха.
«Клещи становятся активными уже при +5 °C, а в солнечных местах они могут быть активны еще раньше. Учитывая благоприятные условия зимовки, в этом году количество клещей, вероятнее всего, будет больше, чем в прошлом году. Они чаще встречаются в местах с высокой растительностью, кустарниками и лиственными деревьями, тогда как на территориях, где за растительностью регулярно ухаживают, риск ниже», — поясняет энтомолог Я. Дрейманис.
«После пребывания на природе всегда нужно осматривать тело и одежду, а также домашних животных. Чем раньше клещ замечен и удален, тем ниже риск заражения. Своевременные действия существенно уменьшают вероятность заболеть болезнью Лайма или клещевым энцефалитом», — продолжает эксперт.
Клещи могут встречаться и в городской среде — в парках, зеленых зонах и местах, где высокая трава. В городах клещи обычно встречаются реже, чем в сельской местности, но риск все равно сохраняется, особенно весной и летом, когда они наиболее активны.
Число вакцинаций снизилось
Самые высокие показатели заболеваемости как клещевым энцефалитом, так и болезнью Лайма в период 2020–2024 годов наблюдались в Курземе, больше всего — именно в Кулдигском и Вентспилсском краях. В Кулдигском крае регистрировалось в среднем 90 случаев клещевого энцефалита и 124 случая болезни Лайма на 100 000 жителей, тогда как в Вентспилсском крае болезнь Лайма была зарегистрирована в 92 случаях на 100 000 жителей.
Несмотря на эти показатели заболеваемости, данные ERGO по медицинскому страхованию показывают, что в 2025 году наблюдалось снижение вакцинации против клещевого энцефалита — вакцину в общей сложности получили 2967 застрахованных лиц, что на 19% меньше, чем в 2024 году. В прошлом году в основном проводилась ревакцинация, свидетельствует статистика ERGO.