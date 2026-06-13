Популярная эстонская компания ищет людей со знанием латышского и русского языков

«В январе мы запустили первый международный маршрут Elron Таллин-Тарту-Рига, что привело к росту потребности в сотрудниках, владеющих латышским языком», — сказала руководитель по обслуживанию Elron Яаника Линдре. По ее словам, заявки от кандидатов со знанием латышского языка особенно ждут из Южной Эстонии.