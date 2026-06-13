Популярная эстонская компания ищет людей со знанием латышского и русского языков
После запуска маршрута Таллин–Рига эстонская железнодорожная компания Elron решила, что ей необходимы сотрудники, способные говорить по-латышски и по-русски.
Компания Elron объявила конкурс по поиску новых сотрудников по обслуживанию клиентов и приглашает к участию кандидатов для обслуживания пассажиров открытого в этом году железнодорожного маршрута Таллин-Тарту-Рига.
На сайте компании сообщается: «Вы — отличный кандидат, если свободно говорите по-эстонски и понимаете русский и английский языки; знание латышского языка будет преимуществом».
«В январе мы запустили первый международный маршрут Elron Таллин-Тарту-Рига, что привело к росту потребности в сотрудниках, владеющих латышским языком», — сказала руководитель по обслуживанию Elron Яаника Линдре. По ее словам, заявки от кандидатов со знанием латышского языка особенно ждут из Южной Эстонии.
Дополнительные сотрудники требуются также в связи с общим увеличением объема работы и постепенным выводом на линию новых поездов Škoda. «Мы ищем тех, кто хочет обеспечивать высочайший уровень обслуживания клиентов. Людей, которые любят общаться, замечают потребности пассажиров и стремятся в любой ситуации оставить у клиентов наилучшие впечатления от сервиса», — уточнила Линдре.
По итогам конкурса и при наличии подходящих кандидатов Elron планирует нанять до десяти новых сотрудников по обслуживанию клиентов.