Международная выставка собак и кошек на Кипсале (13.06.2026)
В Риге, в выставочном центре на Кипсале, сегодня и завтра проходит международная выставка собак и кошек «Победитель Латвии 2026».
ФОТО: какие красавцы! В выставочном центре на Кипсале проходит международная выставка собак и кошек
В Риге, в выставочном центре на Кипсале, сегодня и завтра проходит международная выставка собак и кошек «Победитель Латвии 2026».
В общей сложности на Кипсале посетители могут встретить представителей более чем 270 пород собак и 24 пород кошек самых разных окрасов.
Здесь проходят показательные выступления, презентации пород, цирковые номера, а также можно познакомиться с редкими породами собак и кошек из разных стран мира, включая ликоя, или «кошку-оборотня», турецкую национальную собаку и одну из древнейших ездовых собак в мире.
В то же время владельцы животных могут приобрести на выставке необходимые товары, включая корма, лакомства, аксессуары, игрушки и средства для ухода, а также получить консультации экспертов по вопросам питания, воспитания и экипировки.