ФОТО: какие красавцы! В выставочном центре на Кипсале проходит международная выставка собак и кошек

Здесь проходят показательные выступления, презентации пород, цирковые номера, а также можно познакомиться с редкими породами собак и кошек из разных стран мира, включая ликоя, или «кошку-оборотня», турецкую национальную собаку и одну из древнейших ездовых собак в мире.