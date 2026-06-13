Латвию накроют дожди и грозы: синоптики рассказали, чего ждать в воскресенье

В ночь на воскресенье небо в основном будет затянуто облаками, лишь местами возможны прояснения. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, а локально не исключены и грозы. При слабом ветре в отдельных местах образуется туман, который ухудшит видимость. Температура воздуха понизится до +7…+12 градусов.