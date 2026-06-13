Латвию накроют дожди и грозы: синоптики рассказали, чего ждать в воскресенье
Синоптики предупреждают, что в выходной день небо над большей частью страны будет затянуто облаками, периодически пройдут осадки, а местами возможны даже грозы.
В ночь на воскресенье небо в основном будет затянуто облаками, лишь местами возможны прояснения. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, а локально не исключены и грозы. При слабом ветре в отдельных местах образуется туман, который ухудшит видимость. Температура воздуха понизится до +7…+12 градусов.
В Риге ночью будет преимущественно облачно, временами пройдут дожди. Ветер останется слабым, температура воздуха составит +11…+12 градусов. Днем на большей части территории Латвии время от времени будут идти дожди, местами возможны грозы. Сохранится слабый ветер, небо останется преимущественно пасмурным. Воздух прогреется лишь до +12…+17 градусов.
В Риге день ожидается довольно прохладным и облачным. Временами будет идти дождь, не исключена и гроза. Ветер останется слабым, а температура воздуха не поднимется выше +15…+16 градусов.