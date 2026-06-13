Сколько неграждан осталось в Латвии и где они живут: опубликованы новые данные
Почти каждый второй негражданин Латвии по-прежнему зарегистрирован в Риге. Всего в стране их остается более 162 тысяч.
Как свидетельствует обобщенная информация Управления по делам гражданства и миграции, в Латвии в начале этого года было задекларировано 162 682 негражданина. Из них 82 175 были задекларированы в Риге, а в Даугавпилсе в начале этого года было задекларировано 9856 неграждан. В свою очередь, в Лиепае в начале года было задекларировано 7796 неграждан.
В начале июля 2025 года в Латвии были зарегистрированы 170 463 негражданина. Таким образом за год число неграждан сократилось почти на 8000 человек.
Неграждане Латвии - это постоянно проживающие в Латвии лица, которые до распада СССР были гражданами СССР, но после этого не получили гражданства ни одной страны. До 1 января 2020 года неграждане Латвии могли свободно выбирать для своих новорожденных детей статус негражданина Латвии или латвийское гражданство.