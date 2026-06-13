Сколько неграждан осталось в Латвии и где они живут: опубликованы новые данные

Как свидетельствует обобщенная информация Управления по делам гражданства и миграции, в Латвии в начале этого года было задекларировано 162 682 негражданина. Из них 82 175 были задекларированы в Риге, а в Даугавпилсе в начале этого года было задекларировано 9856 неграждан. В свою очередь, в Лиепае в начале года было задекларировано 7796 неграждан.