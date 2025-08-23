В Латвии посчитали своих неграждан. Сколько обладателей таких паспортов осталось в стране?

В начале июля этого года в Латвии были зарегистрированы 41 842 гражданина России, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (PLMP). На начала июля декларированный, зарегистрированный, указанный или последний адрес места жительства этих лиц в Регистре физических лиц PLMP был указан в Латвии.