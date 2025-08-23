В Латвии посчитали своих неграждан. Сколько обладателей таких паспортов осталось в стране?
В начале июля в Латвии проживали более 41 тысячи граждан России, почти 32 тысячи обладателей статуса временной защиты и свыше 170 тысяч неграждан, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (PLMP).
В начале июля этого года в Латвии были зарегистрированы 41 842 гражданина России, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (PLMP). На начала июля декларированный, зарегистрированный, указанный или последний адрес места жительства этих лиц в Регистре физических лиц PLMP был указан в Латвии.
Также на 1 июля в Латвии были зарегистрированы 6833 гражданина Украины, 5838 граждан Индии, 4985 граждан Литвы и 4475 граждан Узбекистана.
Также в стране зарегистрированы 170 463 негражданина Латвии.
В Регистре физических лиц PLMP в начале июля также были зарегистрированы 31 792 человека со статусом временной защиты в Латвии. Он предоставляется лицам, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за вооруженных конфликтов, продолжительного насилия, серьезной угрозы правам человека либо пострадали от систематических или массовых нарушений прав человека.