ВИДЕО: кот-театрал ворвался на сцену и попытался оживить Ромео, превратив драму в комедию
В турецком театре зрители готовились к самой трагической сцене мировой драматургии, но неожиданное появление рыжего кота полностью изменило настроение в зале.
Театральная постановка «Ромео и Джульетты» в турецком Измире неожиданно превратилась из трагедии в комедию благодаря рыжему коту, который решил стать участником спектакля. Видео с необычным инцидентом за считаные часы разлетелось по социальным сетям и собрало миллионы просмотров.
In a theater performance of Romeo & Juliet in Russia, the theater’s cat entered the stage & went up to Romeo, pulling his hair.— HDNewslive (@HDNewslive) June 12, 2026
This absurd moment completely broke the atmosphere of the scene. The audience, who had been crying just seconds before, suddenly burst into laughter😂 pic.twitter.com/glclsQCFtT
Курьез произошел в финале спектакля. Актеры уже подошли к кульминации произведения Уильяма Шекспира — Джульетта оплакивала погибшего Ромео. И именно в этот момент на сцене появился незваный, но очень харизматичный гость. Рыжий кот уверенно вышел на сцену, подошел к лежащему без движения «Ромео», устроился рядом с ним и начал играть с его волосами. На этом пушистый артист не остановился: он пытался привлечь внимание актера, трогал его лапами и даже кусал.
Исполнитель роли Ромео проявил настоящий профессионализм и не вышел из образа, несмотря на столь необычного партнера по сцене. Актриса, игравшая Джульетту, также пыталась играть, словно ничего необычного не происходит. Однако зрители уже не могли сохранять серьезность. Вместо слез и сочувствия героям зал взорвался смехом. Драматическая развязка, к которой актеры вели публику почти два часа, неожиданно превратилась в одну из самых веселых сцен вечера.
🐈👉Нет повести прекраснее на свете:кот скрасил финал спектакля "Ромео и Джульетты" в Турции. 😄😄😄— ELENA (@ma3efaka) June 11, 2026
Рыжий артист вышел на сцену в самый драматичный момент. Пушистик спокойно улегся возле "погибшего" Ромео и даже поиграл с его волосами,пока рядом сокрушалась безутешная Джульетта. pic.twitter.com/JUH5ofk4vx
В социальных сетях пользователи практически единодушно встали на сторону кота. Многие писали, что он вовсе не испортил спектакль, а подарил знаменитой истории долгожданный счастливый финал. «Наконец-то у "Ромео и Джульетты" появился хороший конец», — шутят комментаторы.