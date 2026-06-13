ВИДЕО: кот-театрал ворвался на сцену и попытался оживить Ромео, превратив драму в комедию

Курьез произошел в финале спектакля. Актеры уже подошли к кульминации произведения Уильяма Шекспира — Джульетта оплакивала погибшего Ромео. И именно в этот момент на сцене появился незваный, но очень харизматичный гость. Рыжий кот уверенно вышел на сцену, подошел к лежащему без движения «Ромео», устроился рядом с ним и начал играть с его волосами. На этом пушистый артист не остановился: он пытался привлечь внимание актера, трогал его лапами и даже кусал.