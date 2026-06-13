ВИДЕО: кот-театрал ворвался на сцену и попытался оживить Ромео, превратив драму в комедию
Фото: Скриншот видео
Рыжий артист сорвал самую трагичную сцену Шекспира.
Реально & Невероятно

ВИДЕО: кот-театрал ворвался на сцену и попытался оживить Ромео, превратив драму в комедию

Отдел новостей

Otkrito.lv

В турецком театре зрители готовились к самой трагической сцене мировой драматургии, но неожиданное появление рыжего кота полностью изменило настроение в зале.

Театральная постановка «Ромео и Джульетты» в турецком Измире неожиданно превратилась из трагедии в комедию благодаря рыжему коту, который решил стать участником спектакля. Видео с необычным инцидентом за считаные часы разлетелось по социальным сетям и собрало миллионы просмотров.

Курьез произошел в финале спектакля. Актеры уже подошли к кульминации произведения Уильяма Шекспира — Джульетта оплакивала погибшего Ромео. И именно в этот момент на сцене появился незваный, но очень харизматичный гость. Рыжий кот уверенно вышел на сцену, подошел к лежащему без движения «Ромео», устроился рядом с ним и начал играть с его волосами. На этом пушистый артист не остановился: он пытался привлечь внимание актера, трогал его лапами и даже кусал.

Исполнитель роли Ромео проявил настоящий профессионализм и не вышел из образа, несмотря на столь необычного партнера по сцене. Актриса, игравшая Джульетту, также пыталась играть, словно ничего необычного не происходит. Однако зрители уже не могли сохранять серьезность. Вместо слез и сочувствия героям зал взорвался смехом. Драматическая развязка, к которой актеры вели публику почти два часа, неожиданно превратилась в одну из самых веселых сцен вечера.

В социальных сетях пользователи практически единодушно встали на сторону кота. Многие писали, что он вовсе не испортил спектакль, а подарил знаменитой истории долгожданный счастливый финал. «Наконец-то у "Ромео и Джульетты" появился хороший конец», — шутят комментаторы.

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