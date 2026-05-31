Петерис Апинис объяснил, можно ли в Латвии заразиться смертельно опасным хантавирусом

Hondius — это первое в мире зарегистрированное судно класса Polar Class 6, соответствующее новейшим и самым высоким стандартам Lloyd’s Register для ледостойких круизных судов. Hondius — это самый маневренный, современный и инновационный туристический корабль в полярных регионах, полностью оптимизированный для исследовательских рейсов и обеспечивающий наилучший непосредственный контакт с Арктикой и Антарктидой. На борту судна размещаются 170 пассажиров в 80 каютах, которых обслуживает экипаж из 57 человек и 13 гидов. Судно считается самым экологичным судном в полярных водах: на нем используется светодиодное освещение, паровое отопление, биоразлагаемые краски и смазочные материалы, а также современные системы управления энергопотреблением, которые поддерживают расход топлива и уровень выбросов CO2 на минимальном уровне. Путешествуя на Hondius, можно наслаждаться экзотическими пейзажами и животным миром в полной мере, при этом оказывая на природу минимальное воздействие.