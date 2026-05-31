Петерис Апинис объяснил, можно ли в Латвии заразиться смертельно опасным хантавирусом
Вспышка смертельно опасного хантавируса на борту экспедиционного судна Hondius привлекла внимание всего мира. В статье для Otkrito.lv известный латвийский врач Петерис Апинис объясняет, можно ли заразиться этим вирусом в Латвии, какие его разновидности встречаются в нашей стране и насколько реальна угроза для жителей.
Что такое хантавирус?
Это крошечный круглый вирус, диаметр которого составляет примерно 100 нанометров — настолько маленький, что 1000 таких вирусов поместились бы на ширине человеческого волоса.
Хантавирусы — это род вирусов, относящийся к семейству Hantaviridae; их переносчиками являются в основном грызуны, особенно мыши и крысы. В мире насчитывается более 50 признанных видов хантавирусов, и инфекция может вызывать два различных синдрома: хантавирусный легочный синдром, который вызывает опасные для жизни проблемы с легкими и сердцем, и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — тяжелое заболевание, которое в основном проявляется в виде поражения почек. Сразу добавлю — в Латвии встречается хантавирусная инфекция с поражением почек.
В Латвии хантавирусы переносят бурая лесная полевка (Myodes glareolus), желтошейная полевка (Apodemus flavicollis) и полосатая полевка (Apodemus agrarius).
Лесная полевка переносит вирус Пуумала, который является разновидностью хантавируса, которым нередко заболевают люди в Латвии. Для тех, кто живет в сельской местности, на фермах, в дачных домах или в регионах с большой популяцией грызунов, риск заражения значительно выше. В Северной Америке наиболее распространенными переносчиками хантавируса являются буроголовые мыши.
Однако на этот раз наше внимание привлекает вариант Андского вируса — единственный тип хантавируса, который может передаваться от человека к человеку.
Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что вирус на судне является вариантом андского хантавируса (Andes virus). Андский хантавирус — единственный известный хантавирус, способный передаваться от человека к человеку. Хантавирус этого типа в основном переносится специфическим видом грызунов — длиннохвостой рисовой крысой (Oligoryzomys longicaudatus). Эта крыса — небольшой грызун, обитающий преимущественно в Чили и Аргентине.
Первичное заражение происходит при контакте с экскрементами инфицированных грызунов — мочой, калом или слюной, в основном при вдыхании зараженной вирусом пыли или аэрозолей в закрытых помещениях, где обитают грызуны. Распространение вируса связано с колебаниями популяции грызунов — в благоприятные годы их численность резко возрастает, а вместе с ней повышается и риск заражения людей. Андский хантавирус вызывает кардиопульмонарный синдром — очень тяжелое заболевание с высокой летальностью.
Самая масштабная вспышка заболевания, вызванного андским вирусом, произошла зимой 2018–2019 годов в период Нового года в Аргентине, в Патагонии, в деревне Эпуйен (Epuyén), где было подтверждено 34 случая заболевания, а 11 пациентов умерли.
Первым заболевшим, или, как говорят эпидемиологи на сленге, «пациентом номер ноль», был местный столяр, который, скорее всего, заразился вирусом при контакте с экскрементами инфицированного дикого грызуна во время сбора грибов у подножия Анд.
Вирус быстро распространился в различных местах скопления людей — на местной вечеринке по случаю дня рождения, а затем на похоронах. Аргентинские органы здравоохранения ввели строгие ограничительные меры. Около 100 человек, имевших тесный контакт с зараженными, были помещены на карантин сроком до 45 дней. Эти карантинные меры успешно сдержали распространение болезни в сельской местности, не дав ей перекинуться на крупные города.
В случае с экспедиционным судном Hondius эксперты ВОЗ полагают, что первый пассажир, умерший от хантавируса, скорее всего, заразился им в Аргентине. Он поднялся на борт и распространил вирус среди других пассажиров.
Экспедиционно-круизное судно Hondius
Настал момент рассказать об этом судне, поскольку опасность этой микроэпидемии вируса заключалась в том, что это небольшое экспедиционное судно, работающее в самых отдаленных водах Земного шара. На борту только один врач, судно причаливает в отдаленных местах с минимальной медицинской инфраструктурой.
Я бы не обратил внимания на это судно, если бы дважды в своей жизни не планировал подняться на него — чтобы достичь Северного полюса и пробежать марафон через полюс или чтобы добраться до Антарктиды. Оба раза расходы на мероприятие оказались для меня слишком высокими.
Это судно не является классическим круизным лайнером, а представляет собой очень дорогую экспедицию с каютами класса люкс и изысканной кухней.
Hondius — это первое в мире зарегистрированное судно класса Polar Class 6, соответствующее новейшим и самым высоким стандартам Lloyd’s Register для ледостойких круизных судов. Hondius — это самый маневренный, современный и инновационный туристический корабль в полярных регионах, полностью оптимизированный для исследовательских рейсов и обеспечивающий наилучший непосредственный контакт с Арктикой и Антарктидой. На борту судна размещаются 170 пассажиров в 80 каютах, которых обслуживает экипаж из 57 человек и 13 гидов. Судно считается самым экологичным судном в полярных водах: на нем используется светодиодное освещение, паровое отопление, биоразлагаемые краски и смазочные материалы, а также современные системы управления энергопотреблением, которые поддерживают расход топлива и уровень выбросов CO2 на минимальном уровне. Путешествуя на Hondius, можно наслаждаться экзотическими пейзажами и животным миром в полной мере, при этом оказывая на природу минимальное воздействие.
В типичном путешествии пассажиры находятся в возрасте от 30 до 80 лет, но большинство, как правило, в возрасте от 60 до 70 лет. Экспедиции привлекают независимых путешественников со всего мира, которых характеризует большой интерес к исследованию отдаленных регионов. Не буду описывать каюты и комфорт, но отмечу, что все предусмотрено для удобства пассажиров. На надувных лодках Zodiac с жестким корпусом пассажиров доставляют на острова, в особые места Северного Ледовитого океана или Антарктиды.
Поездки стоят от 7 тысяч евро за недельный круиз летом вокруг Шпицбергена до 22 тысяч в Арктике или Антарктиде. Я здесь не говорю о поездках в каютах grand suite с балконами, такие поездки значительно дороже.
Симптомы и лечение андского варианта хантавируса
То, что привлекло внимание всего мира — заболевание и смерть трех человек на борту судна Hondius, — было кардиопульмональным синдромом, вызванным хантавирусом; этот синдром обычно начинается с симптомов, похожих на грипп. Инкубационный период, то есть время от контакта с источником инфекции до появления симптомов, составляет 4–8 недель.
Симптомами являются лихорадка, головная боль, мышечные боли, кашель, и они могут длиться несколько дней или неделю, но настоящую тревогу в связи с хантавирусом вызывает кардиопульмональный синдром, при котором может произойти резкое ухудшение состояния. Если это произошло, показатель смертности высок — болезнь может быстро вызвать скопление жидкости в легких, что, в свою очередь, приводит к дыхательной недостаточности.
У детей и людей с ослабленной иммунной системой или хроническими заболеваниями в случае заражения хантавирусом выше вероятность заболеть тяжелой формой болезни и умереть от нее.
В Латвии — низкий риск заражения
У нас нет андского вируса, и в настоящее время у нас нет риска заболеть кардиопульмонарным синдромом в результате заражения хантавирусом.
Латвийские мыши переносят вирус Пулмана, который может вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — тяжелое заболевание, которое в основном проявляется в виде поражения почек. Этот почечный синдром проявляется лихорадкой, головными болями, проблемами с почками, подкожными кровоизлияниями, выделениями из слизистых оболочек (из отверстий организма), но в тяжелых случаях у пожилых пациентов с хроническими заболеваниями может наступить шок.
Для заражения людей вирусу необходимы специфические условия, например, длительное вдыхание аэрозольных частиц. Кроме того, большая часть популяции грызунов не является носителями этого вируса, и большинство людей никогда не вступают в контакт с лесными грызунами.
Специфического лечения или лекарств от хантавирусной инфекции не существует, хотя противовирусный препарат рибавирин оказался эффективным в отношении варианта, вызывающего почечную недостаточность (хантавирусная болезнь, которая редко встречается и у нас). Рибавирин неэффективен при поражении легких и сердца в случае инфекции, вызванной андским вирусом.