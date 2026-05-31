Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 31 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
События сегодня будут очень мало зависеть от вашего желания. Под них (то бишь, под события) лучше подстроиться, чем полностью их игнорировать, или, хуже того, пытаться против них восставать.
Телец
Вы, возможно, замахнулись на что-то, слишком сильно превышающее ваши возможности. В целях сохранения времени и сил стоит пересмотреть необходимость достижения цели именно в том виде, в котором вы ее перед собой поставили.
Близнецы
Вы давно уже не бывали столь заняты, как будете заняты сегодня. Причем дела ваши будут носить, по-видимому, в основном альтруистический характер. Можно лишь позавидовать тому чувству удовлетворения собственной деятельностью, которое посетит вас нынче вечером.
Рак
Сегодня мир будет именно таким, каким вы желали бы его видеть, в пределах возможного, разумеется. Пользуйтесь этим на всю катушку, ненадолго ведь.
Лев
Сегодня вам, возможно, придется принять какое-то весьма непростое решение, которое повлечет за собой некоторые ограничения вашей свободы. Однако сколь бы ни велико было желание отказаться, этого лучше не делать.
Дева
Сегодня вы можете позволить себе легкое мошенничество, так сказать, двурушничество. Но не увлекайтесь, не стоит давать себя хоть в чем-то заподозрить, даже если вы действуете исключительно с благими намерениями.
Весы
Сегодня козырной картой для вас будет способность быстро принимать решения. Чем смелее они будут, тем больше шансов, что они верны.
Скорпион
Правила игры могут и измениться и сегодня они с большой степенью вероятности так и сделают. Постарайтесь быть в курсе событий, иначе рискуете сесть в лужу.
Стрелец
Сегодня вы будете нежным, любящим... У вас есть два варианта: либо раскрыть свои чувства полностью, дабы не оставалось неясностей, либо сидеть и помалкивать.
Козерог
Личные отношения - вот тот уголок, который вселит радость в ваше сердце. Сегодня вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. Чем меньше вы будете заботиться об этом сейчас, тем больших трудов это будет стоить вам позже.
Водолей
Сегодня границы бытия раздвинутся перед вами и все будет казаться несколько иным, чем прежде. Присмотритесь, может понравится?
Рыбы
Сегодня ваша внутренняя сила будет столь велика, что она могла бы вызвать материализацию чувственных идей, если бы вы умели приложить ея в нужном направлении. Доверяйте предчувствиям, сегодня они вам не солгут.