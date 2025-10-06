Украшения, заказанные на AliExpress, Temu и Shein могут вызывать рак. Призывают немедленно прекратить их использование
Украшения, заказанные на популярных китайских платформах AliExpress, Temu и Shein, могут содержать токсичный кадмий, вызывающий рак. Специалисты предупреждают: такие товары представляют серьезную угрозу здоровью и безопасности потребителей.
В реестре опасных товаров Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору Эстонии появились предупреждения о бижутерии: кольца, ожерелья, браслеты, серьги и цепочки с подвесками могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем у тех, кто их носит. Согласно европейской системе быстрого оповещения о не пищевых опасных товарах Safety Gate, все эти украшения продавались в китайских интернет-магазинах AliExpress, Temu и Shein. Они не соответствуют требованиям регламента REACH, который, в частности, устанавливает ограничения на использование опасных химических веществ или веществ, которые могут выделяться из изделий.
В отчете указано, что в проверенной бижутерии обнаружено чрезмерное содержание кадмия — одного из самых опасных тяжелых металлов, токсичность которого сопоставима с ртутью и мышьяком.
«Кадмий вреден для здоровья человека, так как накапливается в организме, может повреждать почки и кости, а также вызывать рак», — говорится в сообщении системы Safety Gate.
Если вы уже заказали такие украшения, немедленно прекратите их использование и свяжитесь с продавцом, чтобы получить дальнейшие инструкции.
Система Safety Gate (система быстрого оповещения о не пищевых опасных товарах) была создана в 2004 году как инструмент для оперативного обмена информацией между странами ЕС и Европейской комиссией о товарах, которые представляют серьезную угрозу здоровью и безопасности потребителей, сообщает Postimees.ee.
Покупки вне ЕС — настоящая лотерея
Главный специалист отдела безопасности продукции TTJA Аннели Негеле рассказала, что опасность товаров может выявляться разными способами:
- производитель сам обнаруживает проблему и сообщает о ней;
- надзорные органы проводят проверки и тесты на основании оценки рисков и рабочих планов;
- по жалобам, поданным потребителями.
Аннели Негеле отметила, что для бижутерии не установлены специальные требования безопасности, поэтому в Европе к ней применяются общие правила безопасности продукции, включая регламент REACH, который устанавливает запреты и ограничения, связанные с производством, выпуском на рынок и использованием различных веществ, смесей и изделий.
«Заказывая бижутерию из стран за пределами Европейского союза, нужно быть особенно осторожными, потому что химические опасности, связанные с украшениями — например, наличие запрещённых тяжёлых металлов — невозможно обнаружить без лабораторного оборудования. Кроме того, проблемы со здоровьем могут проявиться не сразу, а только спустя длительное время», — предупреждает представитель Департамента по защите прав потребителей.