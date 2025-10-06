Украшения, заказанные на AliExpress, Temu и Shein могут вызывать рак. Призывают немедленно прекратить их использование

В реестре опасных товаров Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору Эстонии появились предупреждения о бижутерии: кольца, ожерелья, браслеты, серьги и цепочки с подвесками могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем у тех, кто их носит. Согласно европейской системе быстрого оповещения о не пищевых опасных товарах Safety Gate, все эти украшения продавались в китайских интернет-магазинах AliExpress, Temu и Shein. Они не соответствуют требованиям регламента REACH, который, в частности, устанавливает ограничения на использование опасных химических веществ или веществ, которые могут выделяться из изделий.