"Сердце может болеть": кардиолог объяснил, когда это смертельно опасно
Боль в груди, усталость или тошнота — многие игнорируют эти сигналы. Но именно так могут проявляться серьезные проблемы с сердцем. Известный латвийский кардиолог объясняет, как вовремя распознать опасность и защитить свое здоровье.
Здоровье сердца — один из ключевых факторов, определяющих качество и продолжительность нашей жизни. Однако многие начинают задумываться об этом только тогда, когда появляются первые проблемы. О реальных рисках сердечных заболеваний, симптомах и профилактике рассказал кардиолог Андрейс Эрглис в журнале «Par Veselību».
Люди часто говорят: «У меня болит сердце». Действительно ли сердце может болеть?
«Да, сердце может болеть, и боль в основном возникает, если сердцу не хватает кислорода», — объясняет врач. Сердце снабжается кровью через коронарные артерии. Если они сужены или заблокированы, сердечная мышца недополучает кислород, особенно во время физической нагрузки. При этом типичная сердечная боль обычно не бывает острой или колющей. «Она больше напоминает чувство сдавливания за грудиной», — отмечает кардиолог.
Боль может отдавать в челюсть, левую руку, лопатку, а в редких случаях — даже в запястья обеих рук. Особенно внимательными следует быть женщинам. У них симптомы могут проявляться иначе: «У женщин проблемы с сердцем могут проявляться нетипично, например, как тошнота, необъяснимая усталость или слабость».
Насколько это опасно и когда нужно вызывать скорую помощь?
«Здесь всегда нужно смотреть на контекст. Человек обычно довольно хорошо себя знает. Если это настоящая сердечная боль, организм часто сам подсказывает — появляется тревога, страх, ощущение, что что-то не так. Это нельзя игнорировать», — подчёркивает эксперт.
При инфаркте картина чаще всего характерная: «Это сильная, давящая или разрывающая боль, которая не проходит». Человеку сложно точно указать место боли — дискомфорт ощущается во всей грудной клетке. Боль не исчезает даже в покое. Часто появляются потливость, одышка, слабость, тревога, затем может возникнуть головокружение и даже потеря сознания.
«В такой ситуации не нужно думать — нужно немедленно вызывать неотложную медицинскую помощь», — предупреждает врач.
Но что, если боль появляется, например, во время физической нагрузки, а затем исчезает?
Если же боль возникает при нагрузке и проходит в покое, ситуация менее острая, но всё равно серьёзная. «В таком случае нужно обратиться к семейному врачу, который оценит ситуацию и направит на обследования», — говорит Эрглис.
Обычно это нагрузочные тесты, позволяющие оценить работу сердца, а также эхокардиография для изучения структуры сердца и клапанов. При необходимости проводятся и более углубленные исследования.
При этом, по словам специалиста, до появления болей лучше вообще не доводить. Важно заранее следить за своим здоровьем: знать уровень холестерина, глюкозы, контролировать артериальное давление, оценивать образ жизни — питание, физическую активность, наличие вредных привычек и лишнего веса.
Многие полагаются на индекс массы тела. Достаточно ли этого?
Индекс массы тела (ИМТ) может служить одним из ориентиров, однако он не является полным показателем здоровья. ИМТ не указывает на распределение жира в организме и поэтому не является полностью точным для определения рисков для здоровья. Окружность талии и висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов, считаются более важными показателями для оценки состояния здоровья. Висцеральный жир особенно опасен, так как связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других проблем со здоровьем.
Однако, чтобы понять, как мы можем улучшить здоровье и предотвратить потенциальные риски, нужно учитывать, что здоровье — это долгосрочный подход, который начинается уже с детства. Чтобы не допустить развития проблем в более позднем возрасте, родителям необходимо уделять внимание здоровым привычкам и распорядку своих детей, таким как сбалансированное питание, физическая активность и эмоциональное благополучие. Если мы хотим предотвратить более серьезные заболевания, например, сердечно-сосудистые болезни или даже рак, нам нужно думать об этих вопросах с самого начала. Никто не застрахован от проблем со здоровьем, однако, если мы заботимся о себе, мы можем предотвратить многие риски.
Потому что образ жизни и профилактика имеют огромное значение...
Именно так. Если посмотреть на сегодняшних людей в возрасте 70–75 лет, они выросли в совершенно других условиях — в послевоенное время, с недостаточным питанием, худшим медицинским обслуживанием и высоким уровнем курения. Все это оставляет последствия и в более поздней жизни.
Удалось ли другим странам изменить эту ситуацию?
Да, хороший пример — Финляндия. В 70-х годах там начали Карельский проект — целенаправленную программу по снижению сердечно-сосудистых заболеваний. Основной акцент был сделан на питание, уровень холестерина и образ жизни. И результаты были очень хорошими — им удалось значительно улучшить здоровье общества.
Чему из этого мы можем научиться?
Очень простым вещам. Во-первых, нужно уменьшить количество насыщенных жиров и, во-вторых, соли. Мы часто даже не замечаем, сколько соли потребляем. Например, в ресторанах еда нередко пересолена. Есть даже наблюдение — если повар курит, он хуже чувствует вкус и добавляет больше соли. Но хорошая новость в том, что к меньшему количеству соли можно довольно быстро привыкнуть — примерно за две–три недели.
