Получить инфаркт, лежа на диване: кардиолог предупредил латвийцев о смертельной опасности

Стресс — один из самых недооценённых факторов риска для сердечно-сосудистой системы. Об этом в эфире TV24 рассказал профессор Рижского университета имени Страдиня, кардиолог и руководитель Skrides Sirds klīnika Андрис Скриде. По его словам, стресс оказывает мощное и многоуровневое воздействие на организм, особенно на сердце, и его влияние проявляется как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.