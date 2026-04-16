Получить инфаркт, лежа на диване: кардиолог предупредил латвийцев о смертельной опасности
Стресс может ударить по сердцу даже в состоянии покоя — известный латвийский профессор-кардиолог предупреждает: резкий скачок пульса, инфаркт и даже редкий "синдром разбитого сердца" могут возникнуть внезапно.
Стресс — один из самых недооценённых факторов риска для сердечно-сосудистой системы. Об этом в эфире TV24 рассказал профессор Рижского университета имени Страдиня, кардиолог и руководитель Skrides Sirds klīnika Андрис Скриде. По его словам, стресс оказывает мощное и многоуровневое воздействие на организм, особенно на сердце, и его влияние проявляется как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
«Если мы говорим о стрессе и его влиянии на сердце, это действительно очень значимо. Мы можем выделить два этапа — острый, то есть немедленный эффект, и длительный», — объясняет специалист.
В ответ на стресс организм активирует гормональную систему: «В результате стресса надпочечники выделяют гормоны — кортизол, адреналин, норадреналин, которые негативно влияют на сердце: сужают сосуды, ускоряют пульс и повышают давление». Кардиолог подчеркивает, что это может происходить даже в состоянии полного покоя: «Вы можете спокойно лежать на диване, но если есть стрессор [фактор среды, вызывающий стресс], пульс с 60–70 ударов может резко подняться до 110–120, что в состоянии покоя недопустимо».
Особенно опасен хронический стресс, который постепенно разрушает сердечно-сосудистую систему:
«Хронический стресс вызывает артериальную гипертензию, повышает риск инфаркта миокарда, значительно увеличивает вероятность нарушений ритма — мерцательной аритмии, экстрасистол — и усиливает воспалительные процессы».
Кроме того, стресс влияет и на обмен веществ: «Стресс повышает уровень глюкозы в крови. Гормоны заставляют печень вырабатывать больше глюкозы и способствуют инсулинорезистентности. Всё это может провоцировать развитие сахарного диабета». По словам врача, хотя диабет зависит также от генетики и образа жизни, стресс играет в его развитии значительную роль.
Отдельное внимание Скриде уделил резким стрессовым ситуациям — например, сильному испугу или негативным новостям. Они также могут привести к серьёзным последствиям. «Да, внезапный стресс может вызвать так называемую кардиомиопатию Такоцубо — состояние, похожее на инфаркт миокарда», — говорит он. Это заболевание известно как «синдром разбитого сердца»:
«Под действием гормонов происходит резкое расширение левого желудочка сердца. Это состояние может закончиться очень плохо и требует лечения в стационаре».
Кардиолог подчеркивает: «Стресс опасен и в острой фазе, и при длительном воздействии».