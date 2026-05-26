Путин разрешил использовать армию за рубежом для "защиты россиян"
Фото: VIA REUTERS
Владимир Путин узаконил использование войск вне России.


Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать российскую армию за границей для "защиты граждан России". Документ уже вызвал тревогу, поскольку формулировки закона крайне размыты и допускают широкое толкование.

Документ ранее, 13 мая, в окончательном чтении приняла Государственная дума России.

Согласно закону, армия может использоваться за границей по решению президента России для защиты прав российских граждан, в том числе в случаях, связанных с решениями международных судебных инстанций, в работе которых Россия не участвует.

При этом в тексте закона не уточняется, какие именно действия могут считаться «использованием вооруженных сил» для защиты задержанных россиян. Формулировки документа остаются максимально широкими.

Новый закон появился на фоне продолжающегося конфликта России с международными судебными структурами, прежде всего с Международным уголовным судом. Еще в декабре 2025 года Путин подписал другой закон, разрешающий не исполнять на территории России решения иностранных судов, включая Международный уголовный суд и специальные международные трибуналы.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины.

Россия подписала Римский статут, на основании которого действует Международный уголовный суд, еще в 2000 году, однако документ так и не был ратифицирован. В 2016 году Москва официально отозвала свою подпись под соглашением.

