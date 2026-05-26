Путин разрешил использовать армию за рубежом для "защиты россиян"
Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать российскую армию за границей для "защиты граждан России". Документ уже вызвал тревогу, поскольку формулировки закона крайне размыты и допускают широкое толкование.
Документ ранее, 13 мая, в окончательном чтении приняла Государственная дума России.
Согласно закону, армия может использоваться за границей по решению президента России для защиты прав российских граждан, в том числе в случаях, связанных с решениями международных судебных инстанций, в работе которых Россия не участвует.
При этом в тексте закона не уточняется, какие именно действия могут считаться «использованием вооруженных сил» для защиты задержанных россиян. Формулировки документа остаются максимально широкими.
Новый закон появился на фоне продолжающегося конфликта России с международными судебными структурами, прежде всего с Международным уголовным судом. Еще в декабре 2025 года Путин подписал другой закон, разрешающий не исполнять на территории России решения иностранных судов, включая Международный уголовный суд и специальные международные трибуналы.
Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины.
Россия подписала Римский статут, на основании которого действует Международный уголовный суд, еще в 2000 году, однако документ так и не был ратифицирован. В 2016 году Москва официально отозвала свою подпись под соглашением.