Уже в этом году: в Эстонии проанализировали сигналы России в адрес стран Балтии и пришли к неприятному выводу
Эстонский офицер запаса и аналитик Ильмар Рааг провел анализ, который предполагает, что эскалацию любого конфликта в современном обществе можно рассматривать через количественную частоту коммуникации. Выяснилось, что РФ определенно что-то готовит. Об этом пишет эстонское издание Postimees.
Фазы эскалации
Результаты исследования сформировали четкую картину, которая указывает на эскалацию. Она имеет три фазы.
I фаза (2022-2023) - Реактивный период. Эту фазу характеризует ответная реакция РФ на поддержку Украины со стороны стран Балтии.
II фаза (2024-2025) - Стратегическое реагирование. Эта фаза в первую очередь связана со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Россия отвечает на это стратегически, в результате чего появляются новые нарративы наряду с конкретными военными шагами (например, восстановление Ленинградского военного округа). Усиливается нарратив о том, что страны Балтии не являются независимыми, а всего лишь марионетками США и ЕС.
III фаза (2026) - Активная эскалация. Скоординированная дезинформационная кампания, обвинения в использовании дронов, военное сдерживание, законодательные изменения и обращение в Международный суд ООН.
Будет ли война?
Данные также подтверждают, что официальная коммуникация РФ в отношении стран Балтии значительно интенсифицировалась. Рост не линейный, а ускоряющийся - особенно резкий подъем произошел с конца 2025 года до весны 2026 года. Рост по сравнению с 2022 годом как минимум двукратный (206%).
Кроме того, анализ показал, что дипломатическая критика прошлых лет сменилась прямыми угрозами, дегуманизирующим языком и конкретными военными или юридическими шагами - произошел сдвиг с риторического уровня на оперативный.
Стратегическая оценка: события весны 2026 года указывают на то, что РФ систематически создает предлоги (casus belli) для потенциальной агрессии, сочетая информационное, юридическое и военное давление. Это классический образец гибридной войны.
«Этот вывод не означает, что Российская Федерация обязательно начнет новую войну в ближайшем будущем», - указывает, однако, эстонский аналитик.
Какая цель?
Вероятно, целей может быть сразу несколько.
- Например, добиться изменения политики во всей Европе за счет того, что из-за страха перед Россией страны Балтии откажутся от противостояния российскому империализму. Страны Балтии являются не самоцелью, а средством для достижения более крупной цели;
- Проверить реальную готовность НАТО реагировать на гибридные угрозы в надежде, что в ходе возникшего напряжения западная коалиция распадется;
- Создать основанное на страхе и покорности «движение за мир», которое будет готово выполнять условия России;
«Весьма вероятно, что агрессивная коммуникация РФ продолжится и приведет к какому-либо реальному гибридному кризису еще в 2026 году (сбои в работе жизненно важных служб, новые инциденты с дронами и т. д.). Та страна Балтии, в которой проявится больше политической нестабильности, станет главной целью для продолжающихся атак», - подводит итог эксперт.