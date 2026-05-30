Путин назвал "законными целями" места прямых военных угроз России в контексте вопроса о Латвии
Не предоставив доказательств причастности Латвии к атакам беспилотников на Россию, Кремль продолжает повышать градус агрессивной риторики. Теперь угрозы нашей стране прозвучали уже непосредственно из уст Владимира Путина.
Россия продолжает усиливать информационное и политическое давление на страны Балтии, в том числе на Латвию, продвигая заявления о якобы использовании латвийской территории для атак украинских беспилотников по объектам в России. Несмотря на отсутствие публично представленных доказательств и неоднократные опровержения подобных утверждений на самом высоком уровне, обвинения от российского руководства продолжают звучать.
29 мая завершился государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан. Перед отъездом российский лидер провёл большую пресс-конференцию, в ходе которой затронул тему беспилотников и возможных угроз российской территории, сообщает российское информационное агентство «РИА Новости».
Отвечая на вопрос о вероятности запусков беспилотников по России с территории Латвии, Путин заявил:
«Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями».
Хотя в высказывании не прозвучали прямые угрозы нанесения ударов по Латвии, заявление было сделано именно в контексте вопроса о возможном использовании латвийской территории для атак беспилотников. При этом никаких подтвержденных данных, свидетельствующих о подобных запусках с территории Латвии, представлено не было.
Одновременно Путин отверг предположения о причастности России к ряду инцидентов с беспилотниками на территории европейских государств.
Комментируя недавний случай падения дрона на жилой дом в Румынии, он заявил, что похожие ситуации ранее происходили в Финляндии, Польше и странах Балтии и что первоначальные обвинения в адрес России впоследствии не подтверждались. По версии российского президента, подобные аппараты имеют украинское происхождение и оказываются на территории других государств из-за потери курса, воздействия средств радиоэлектронной борьбы или технических неисправностей.
«Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас в Румынии: караул! русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», - заявил Путин.
К сожалению, появление военных дронов над странами Балтии стало темой международных споров: ЕС поддерживает позицию Латвии, тогда как США и крупные незападные державы не видят оснований обвинять Россию в гибридной атаке, называя инциденты техническими побочными эффектами.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, который позволяет использовать российскую армию за границей для "защиты граждан России". Документ уже вызвал тревогу, поскольку формулировки закона крайне размыты и допускают широкое толкование.