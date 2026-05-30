Многие жители Латвии признались, что испытывают стресс из-за денег. Что именно волнует?
Данные опроса показывают, что регулярный — еженедельный или даже ежедневный — стресс или тревогу, связанную с деньгами, в Эстонии испытывает примерно треть жителей (31%), тогда как в Латвии и Литве это характерно для меньшей части населения (соответственно 23% и 21%).
В то же время для значительной части общества во всех трех странах финансовый стресс носит не постоянный, а периодический характер и тесно связан с конкретными жизненными ситуациями. Жители часто отмечают, что беспокойство из-за денег возникает время от времени — например, раз в месяц или несколько раз в год.
Результаты опроса также показывают заметные различия между различными группами населения. Так, во всех странах Балтии женщины чаще, чем мужчины, признают, что испытывают финансовое напряжение. Особенно заметно это в Эстонии, где о регулярном стрессе (каждую неделю или каждый день) сообщают 36% женщин по сравнению с 26% мужчин. В Латвии регулярный стресс, связанный с деньгами, испытывают около 26% женщин и 20% мужчин, а в Литве — соответственно 22% и 19%.
Существенную роль играет и возраст. Самый высокий уровень стресса характерен для людей в активном жизненном периоде от 30 до 49 лет, когда одновременно приходится решать несколько важных финансовых вопросов, таких как жилье, семейные расходы и накопления на будущее. В самой молодой возрастной группе (18–29 лет) финансовый стресс чаще носит эпизодический характер, тогда как среди людей старшего возраста наблюдается больший контраст: часть практически не испытывает стресса, а другие сталкиваются с ним очень часто.
Согласно данным опроса, проведенного Norstat по заказу SEB banka, людей, которые вообще не испытывают стресса из-за денег, очень мало — особенно в Латвии и Эстонии (менее 10%). В Литве таких жителей немного больше — 17%. При этом в регионах финансовый стресс встречается реже, чем в крупных городах, особенно в столицах.
