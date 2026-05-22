В Латвии приняты поправки к закону, которые позволят быстрее взыскивать деньги с должников

Принудительное исполнение обязательств в порядке предупреждения является упрощенной судебной процедурой, которая обеспечивает более быструю и дешевую возможность взыскания долгов, по которым нет споров, а также снижает расходы самого должника. В основе процедуры лежит изложенное кредитором в специальной форме и направленное через суд предупреждение должнику о задолженности. Суд направляет должнику предупреждение о принудительном взыскании долга вместе с формой ответа, в которой должник должен отметить, признает ли он долг или у него есть возражения против обоснованности задолженности.