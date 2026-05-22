В Латвии приняты поправки к закону, которые позволят быстрее взыскивать деньги с должников
Сейм в окончательном чтении принял разработанные Министерством юстиции поправки к Закону о гражданском процессе, которые предусматривают существенное ускорение взыскания долгов в случаях, когда задолженность не оспаривается.
Изменения автоматизируют принудительное исполнение обязательств в порядке предупреждения по делам, в которых должник признает долг и спор о праве по существу не рассматривается. Система обеспечит прием заявлений, формальную проверку данных и отправку уведомлений на основании установленных законом критериев. В таких случаях не будет оцениваться обоснованность долга, доказательства или аргументы сторон, а результат процесса будет зависеть от выполнения установленных критериев и реакции должника.
Автоматизация позволит судам направлять больше ресурсов на дела, в которых существует реальный спор. Решения будут формироваться онлайн и подтверждаться квалифицированной электронной печатью. Новое автоматизированное решение вступит в силу 1 июля этого года.
1 апреля 2025 года вступили в силу разработанные поправки к Закону о гражданском процессе, предусматривающие изменения в порядке вручения предупреждений при принудительном исполнении обязательств. Эти изменения мотивируют должников быстрее решать свои долговые обязательства, тем самым избегая судебных разбирательств в будущем и дальнейшего роста суммы долга.
Принудительное исполнение обязательств в порядке предупреждения является упрощенной судебной процедурой, которая обеспечивает более быструю и дешевую возможность взыскания долгов, по которым нет споров, а также снижает расходы самого должника. В основе процедуры лежит изложенное кредитором в специальной форме и направленное через суд предупреждение должнику о задолженности. Суд направляет должнику предупреждение о принудительном взыскании долга вместе с формой ответа, в которой должник должен отметить, признает ли он долг или у него есть возражения против обоснованности задолженности.
