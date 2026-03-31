В Латвии оценили ситуацию после возможного появления дрона у границы: что сказали о безопасности страны
Сейчас нет оснований утверждать, что Латвия находится под большей угрозой, чем раньше. Об этом в интервью программе Latvijas Televīzija «Утренняя панорама» заявила генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации Сигита Струберга.
Она пояснила, что возможное приближение дрона к территории Латвии, произошедшее во вторник, не изменило ситуацию с безопасностью в стране, а жителей Латвии заранее предупреждали, что подобные инциденты возможны.
По ее прогнозу, такие случаи, вероятнее всего, будут происходить и в дальнейшем.
«С учетом ситуации на территории России мы видим, что украинцам довольно успешно удается наносить удары по энергетическим объектам России, что имеет существенное значение для Украины в ее борьбе с агрессором. Мы также видим действия на территории Беларуси», — пояснила она.
Как уже сообщалось, вечером в понедельник латвийская армия зафиксировала иностранный беспилотный летательный аппарат недалеко от латвийско-российской границы — вблизи территорий Лудзенского и Балвского краев. Для оперативного информирования жителей в соответствующих регионах была задействована система сотового оповещения.
В воздушное пространство Латвии аппарат не вошел. После того как он удалился от латвийской границы, через систему сотового оповещения было разослано сообщение об окончании угрозы.