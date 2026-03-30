Жителей двух краев Латвии предупредили об угрозе из-за дрона у границы
Вечером в понедельник иностранный беспилотник приблизился к воздушному пространству Латвии со стороны России, однако затем удалился, и угроза миновала, сообщили в Национальных вооруженных силах Латвии.
Вечером в понедельник латвийская армия зафиксировала иностранный беспилотный летательный аппарат недалеко от латвийско-российской границы, вблизи территории Лудзенского и Балвского краев. Для оперативного информирования жителей в этих регионах была задействована система сотового оповещения.
В воздушное пространство Латвии аппарат не вошел. После того как он удалился от латвийской границы, через систему сотового оповещения было разослано сообщение об окончании угрозы.
Национальные вооруженные силы продолжают следить за ситуацией и готовы при необходимости немедленно реагировать.
Как уже сообщалось, на прошлой неделе во всех трех странах Балтии залетели и взорвались дроны. Предположительно, они были нацелены на объекты в России, когда Украина отражала российскую агрессию, однако сбились с курса или были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
В ночь на среду в воздушное пространство Латвии из России залетел дрон, который взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра Свариньской волости. Еще один беспилотник ненадолго вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси, после чего направился в сторону России.
После этого в публичном пространстве началась дискуссия о необходимости в подобных случаях своевременно предупреждать жителей с помощью сообщений системы сотового оповещения. Государственная пожарно-спасательная служба ранее сообщила, что текст такого предупреждения об угрозе в воздушном пространстве уже подготовлен.