"Общество должно быть готово": в Латвии после инцидента с дроном эксперты сделали важный вывод
После недавнего инцидента у латвийской границы в стране все громче говорят не только о самой угрозе дронов, но и о том, как о ней сообщать людям. В Сейме подчеркивают, что общество должно быть готово к подобным ситуациям, тогда как эксперты предупреждают: неточные формулировки и неуместные иллюстрации могут не прояснять происходящее, а только вводить в заблуждение.
Общество должно быть готово — это не запугивание, а информирование и забота о безопасности жителей. Об этом в программе TV24 «Kārtības rullis», говоря об угрозе дронов и государственной безопасности, заявил председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.
В свою очередь политолог, доцент RSU Мартиньш Даугулис, рассуждая о том, как общество информируют или, наоборот, вводят в заблуждение, указал на неудачную визуальную подачу темы. «К статье общественного СМИ с заголовком “Предупреждают о возможной угрозе от дронов в Балвском и Лудзенском краях” в качестве сопровождающего фото поставлен маленький спортивный дрон. Это не имеет ничего общего с реальностью! Реальность все-таки рождает вполне реальные вещи», — отметил он.
Бергманис уверен, что этот инцидент стал хорошим уроком.
«Если мы можем без жертв учиться на таких, очень приближенных к реальности ситуациях, извлекать уроки и улучшать систему, то так и нужно делать, потому что, к сожалению, уроки Украины и Израиля имели кровавую цену. Нужно понимать, что возможности украинской военной индустрии выросли настолько, что они способны достигать очень больших расстояний. После этого инцидента прозвучало, что такие события могут повторяться и происходить часто», — сказал он.
Поэтому, подчеркнул Бергманис, особенно важно наладить и улучшить коммуникацию между учреждениями, а также систему сотового оповещения. «Общество должно быть готово. Это не запугивание, это забота о безопасности жителей, это информирование», — добавил он.