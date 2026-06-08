После атаки украинских дронов под Новороссийском загорелась одна из крупнейших нефтебаз Кавказа

Согласно опубликованной информации, в ночь на понедельник Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Очевидцы сообщали примерно о пятидесяти взрывах в различных районах города и его окрестностях. Вскоре после этого появились сообщения о пожаре на территории промышленной площадки «Грушовая».