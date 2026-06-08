После атаки украинских дронов под Новороссийском загорелась одна из крупнейших нефтебаз Кавказа
В ночь на 8 июня в районе Новороссийска после атаки беспилотников вспыхнул пожар на промышленной площадке «Грушовая» — крупнейшем резервуарном парке нефтеперевалочного комплекса «Шесхарис». По сообщениям российских и украинских источников, местные жители слышали десятки взрывов, после чего над объектом поднялись клубы дыма.
Согласно опубликованной информации, в ночь на понедельник Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Очевидцы сообщали примерно о пятидесяти взрывах в различных районах города и его окрестностях. Вскоре после этого появились сообщения о пожаре на территории промышленной площадки «Грушовая».
«Грушовая» входит в состав перевалочного комплекса «Шесхарис», который обслуживает транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов. По данным из открытых источников, объект является одним из крупнейших нефтехранилищ на Кавказе. На территории площадью более 200 гектаров расположены десятки резервуаров общей емкостью свыше 1,2 миллиона кубометров.
Мониторинговые ресурсы и аналитики OSINT-сообщества заявили, что именно площадка «Грушовая» стала одной из целей атаки. Также сообщалось о зафиксированных спутниковыми сервисами очагах возгорания в районе объекта.
Такие объекты регулярно оказываются в числе целей украинских дальнобойных беспилотников, поскольку играют важную роль в российской нефтяной инфраструктуре и экспортной логистике.