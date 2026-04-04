Расследование выявило шокирующую аферу на Эвересте: гиды травили альпинистов не просто так
Расследование установило, что гиды, сопровождавшие туристов при подъеме и спуске с Эвереста, тайно отравляли еду альпинистов, чтобы вызвать недомогание и получить страховые выплаты за вертолетную эвакуацию. Об этом сообщает Daily Mail.
Плохая погода и нестабильная связь на самой высокой горе в мире привели к появлению целой индустрии, в которой недобросовестные пилоты, гиды и врачи выставляют счета страховым компаниям за услуги, которые фактически не были оказаны. Спасательные операции с использованием вертолетов в рамках страхования стоили порядка 20 млн евро.
Схема фальшивого спасения заключается в том, что альпинист инсценирует чрезвычайную медицинскую ситуацию. Затем вызывается вертолет и доставляется в ближайшую больницу. После этого подается страховой иск.
Центральное следственное бюро полиции Непала выявило два способа организации этой мошеннической схемы. Первая ситуация связана с туристами, которые не хотят спускаться вниз пешком. Пешие походы могут занимать до двух недель, поэтому гиды советуют альпинистам симулировать неотложную медицинскую ситуацию, чтобы прилетел вертолет. Но второй метод гораздо более опасен и заключается в том, чтобы обманом заставить альпинистов поверить, что у них случился приступ, требующий оказания медицинской помощи.
На высоте более 3000 метров часто встречается горная болезнь. Симптомы включают головные боли, покалывание в конечностях и снижение насыщения крови кислородом. В большинстве случаев это можно исправить отдыхом, питьем или постепенным спуском.
Однако, по данным непальского Управления уголовных расследований, некоторым гидам и сотрудникам отелей поручают запугивать туристов, внушая им мысль, что эвакуация в больницу – единственный способ их спасти.
Если это не срабатывало, в некоторых случаях гиды пытались вызвать симптомы, давая туристам, страдающим легкой горной болезнью, специальные таблетки и чрезмерное количество воды. В одном из случаев в еду туристов подмешивали разрыхлитель, чтобы вызвать у них недомогание. Спасатели проворачивали это с несколькими людьми, чтобы увеличить сумму выплат. Хотя один вертолет перевозит несколько пассажиров одновременно, счета выставляются так, как если бы каждому нужен был свой собственный вертолет.
Правительство приняло меры, чтобы пресечь эту практику: в начале этого месяца Бюро уголовных расследований предъявило обвинения 32 людям в связи с аферой. На данный момент арестованы девять человек, остальные, предположительно, скрылись. В числе обвиняемых – операторы и сотрудники трех вертолетных компаний, а также врачи и администраторы трех разных больниц.