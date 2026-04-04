На Manabalss.lv начали сбор подписей за новый запрет для несовершеннолетних в Латвии
В Латвии обнаружили опасную лазейку в законе: дети могут свободно покупать напитки с высоким содержанием кофеина. Теперь предлагают срочно ужесточить правила, чтобы защитить здоровье подростков.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с призывом запретить продажу напитков с высоким содержанием кофеина несовершеннолетним. В качестве представителя инициативы указан Регнар Викентьевс. Он поясняет, что действующий в Латвии Закон об обращении энергетических напитков в настоящее время запрещает продажу энергетиков несовершеннолетним, однако, по его мнению, в определении закона имеется существенный недостаток.
Как объясняет Викентьевс, сейчас энергетическим напитком считается только такой напиток, в котором содержание кофеина превышает 150 миллиграммов на литр и к которому добавлено как минимум еще одно стимулирующее вещество, например, таурин или инозитол. «Это означает, что напиток с очень высоким содержанием кофеина, в котором не добавлен таурин, с точки зрения закона не классифицируется как энергетический напиток, и дети могут свободно его приобретать», — поясняет автор инициативы, указывая, что такое определение позволяет производителям сознательно создавать напитки с высоким содержанием кофеина без таурина, тем самым легально обходя закон и продолжая свободно продавать их несовершеннолетним.
Наличие или отсутствие таурина не уменьшает вредное воздействие кофеина на организм ребенка, считает Викентьевс. По его мнению, большое количество кофеина у детей и подростков может вызвать серьезные риски для здоровья — повышенное давление, нарушения сна и сердечной деятельности, а также тревожность.
Викентьевс призывает Сейм внести поправки в Закон об обращении энергетических напитков, уточнив определение энергетического напитка. Он предлагает установить, что энергетическим напитком является любой безалкогольный напиток, в котором содержание кофеина превышает 150 миллиграммов на литр — независимо от других компонентов.
По его мнению, такие изменения обеспечат последовательную, логичную и научно обоснованную защиту здоровья детей. Дети и подростки в Латвии больше не смогут легально приобретать сильно стимулирующие напитки с высоким содержанием кофеина, которые сейчас обходят закон лишь потому, что не содержат таурин.
Также изменения устранят «лазейку» в законе, которую в настоящее время сознательно используют производители. Регулирование станет четким и однозначным как для покупателей, так и для продавцов и контролирующих органов, говорится в инициативе. «Подобный подход уже успешно действует в ряде стран Европейского союза — Литве, Эстонии и Польше. С этими поправками и Латвия присоединится к более ответственным европейским странам в сфере защиты здоровья детей и молодежи», — отмечает Викентьевс.