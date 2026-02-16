Латвийцев предостерегают от фейкового ChatGPT: где чаще всего попадаются на уловку

"Поддельный ChatGPT может запрашивать адрес электронной почты, данные банковской карты или интернет-банка, предлагать подключение абонентской платы или какой-либо премиум-услуги, которая на самом деле предоставляться не будет. Также такие сайты могут предлагать скачать или обновить программу искусственного интеллекта, которая служит прикрытием для установки вредоносного программного обеспечения на смарт-устройство", - рассказывает руководитель отдела безопасности Tele2 Александр Богданов.