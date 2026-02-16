Латвийцев предостерегают от фейкового ChatGPT: где чаще всего попадаются на уловку
Мультисервисная компания Tele2 призывает интернет-пользователей остерегаться поддельного ChatGPT. С его помощью мошенники пытаются заполучить персональные данные и другую чувствительную информацию пользователей. Ряд признаков, например, использование русского языка на главной странице, указывает на то, что происхождение мошеннического сайта может быть связано с одной из стран Восточной Европы.
Чаще всего интернет-пользователи сталкиваются с этим видом мошенничества, открывая ссылки поддельных рекламных объявлений в поисковике Google, электронной почте или социальных сетях, которые обещают быстрые способы заработка.
"Поддельный ChatGPT может запрашивать адрес электронной почты, данные банковской карты или интернет-банка, предлагать подключение абонентской платы или какой-либо премиум-услуги, которая на самом деле предоставляться не будет. Также такие сайты могут предлагать скачать или обновить программу искусственного интеллекта, которая служит прикрытием для установки вредоносного программного обеспечения на смарт-устройство", - рассказывает руководитель отдела безопасности Tele2 Александр Богданов.
Чтобы не столкнуться с поддельным ChatGPT, следует избегать подозрительной рекламы на интернет-сайтах, не скачивать ChatGPT из неизвестных источников, а также использовать антивирусы и другие решения для безопасности, которые блокируют или предупреждают о подозрительных сайтах.