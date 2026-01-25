Если бы поверила - могла умереть: блогер обвинила ChatGPT в смертельно опасном совете

Что об этой ситуации думает сам ChatGPT? Вот его ответ: «Да, такое вполне возможно, и причина здесь не в злом умысле или «сбое», а в самой природе ИИ: он не понимает мир и не знает, что такое опасность, а лишь сопоставляет изображения и тексты с вероятностными шаблонами и выдает самый правдоподобно звучащий ответ, часто уверенным тоном; при идентификации растений по фото это особенно рискованно, потому что даже специалисты ошибаются, а у ядовитых видов есть десятки двойников, и ИИ в такой ситуации фактически угадывает, не осознавая последствий ошибки, не имея ответственности и не понимая контекста — поэтому он может одновременно упомянуть болиголов и тут же заверить, что перед вами не он, и именно это делает слепое доверие к таким ответам потенциально опасным». По словам самого ChatGPT, золотое правило при работе с ним: если ошибка может принести вред — ИИ используется только как вспомогательный инструмент.