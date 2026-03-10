Эксперт: "Мы можем оказаться в кризисе, которого еще никогда не переживали"
Аналитики предупреждают, что мировые цены на нефть могут продолжить расти на фоне кризиса на Ближнем Востоке, который вызывает опасения по поводу длительных проблем с добычей нефти и перебоев в транспортировке через Ормузский пролив.
Бывший глава нефтяного отдела Международного энергетического агентства (IEA) Нил Аткинсон отметил, что энергетические рынки еще никогда не сталкивались с фактическим закрытием Ормузского пролива.
Если в ближайшее время ничего не изменится, «нам грозит решающий и еще невиданный энергетический кризис», — заявил Аткинсон в интервью телеканалу CNBC.
Аналитики поясняют, что Ирак и Кувейт уже начали останавливать добычу нефти, и аналогичный сценарий угрожает также Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии, если Ормузский пролив будет закрыт в течение длительного времени.
«Во всем мире есть запасы нефти, но если этот пролив останется закрытым надолго, эти запасы, если их начнут использовать, будут исчерпаны, и мы окажемся в ситуации, когда добыча нефти фактически будет остановлена в Ираке и, возможно, также в Кувейте. Возможно, даже в Саудовской Аравии. И тогда мы окажемся в кризисе, которого еще никогда не переживали», — сказал Аткинсон.
Отвечая на вопрос, что это будет означать для цен на нефть, он отметил, что «у такой ситуации нет прецедента. Рост может быть огромным».
Через Ормузский пролив проходит пятая часть мировых перевозок сырой нефти и сжиженного газа, однако с начала войны между США и Ираном движение танкеров через него почти остановилось. В то же время аналитики банка Societe Generale заявили, что длительная остановка добычи нефти в странах Ближнего Востока может создать проблемы и с возобновлением этой добычи.