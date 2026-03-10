Эксперт: "Мы можем оказаться в кризисе, которого еще никогда не переживали"

«Во всем мире есть запасы нефти, но если этот пролив останется закрытым надолго, эти запасы, если их начнут использовать, будут исчерпаны, и мы окажемся в ситуации, когда добыча нефти фактически будет остановлена в Ираке и, возможно, также в Кувейте. Возможно, даже в Саудовской Аравии. И тогда мы окажемся в кризисе, которого еще никогда не переживали», — сказал Аткинсон.