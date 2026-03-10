Метеоролог рассказал, почему этой весной паводки в Латвии развиваются по необычному сценарию
Риск весенних паводков во многих местах Латвии значительно снизился, однако ледоход в бассейне Даугавы ожидается лишь через пару недель, поэтому прогнозировать ситуацию с половодьем на участке от Даугавпилса до Плявиняс этой весной пока преждевременно, заявил в интервью передаче TV3 «900 секунд» метеоролог Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.
По его словам, сейчас по сравнению с прогнозами двух- или трехнедельной давности риски наводнений во многих местах заметно уменьшились. В Курземе пик половодья уже остался позади, в эти дни ожидается ледоход в бассейне Лиелупе, в том числе на Мусе и Мемеле, а на следующей неделе на повестке дня будет бассейн Гауи, где угроза паводков в наиболее критических местах у Царникавы также снизилась.
Как обычно, ледоход завершится бассейном Даугавы, где движение льда ожидается уже на следующей неделе, а кульминация может последовать во второй половине марта, прогнозирует Виксна. С учетом оставшегося объема снега и толщины льда риск паводков для территорий в бассейне Даугавы от Даугавпилса до Плявиняс по-прежнему остается довольно высоким. Там локально ожидаются ледовые заторы, которые местами могут вызвать более серьезную угрозу, отметил метеоролог.
Он пояснил, что в этом году процессы ледохода на реках Латвии замедлены, поскольку лед очень толстый, а в реках недостаточно воды, чтобы сдвинуть его с места, поэтому лед стоит на месте и постепенно разрушается, что является очень позитивным фактором.
На вопрос, нужно ли жителям Екабпилса этой весной готовиться к эвакуации и подобным сценариям наводнения, как это было несколько лет назад, Виксна ответил, что жителям этих территорий всегда нужно быть настороже, поскольку возможны разные сценарии, но более конкретные прогнозы можно будет дать только после следующей недели, когда лед в Даугаве придет в движение.
Отвечая на вопрос о более долгосрочном прогнозе погоды для Латвии, Виксна сказал, что, вероятно, весна пришла уже надолго, поскольку в ближайшие недели существенного снижения температуры воздуха не ожидается. Однако, как он напомнил, в Латвии весна всегда бывает «с зубами», и заморозки возможны еще и в апреле, и в мае.