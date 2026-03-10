Метеоролог рассказал, почему этой весной паводки в Латвии развиваются по необычному сценарию

По его словам, сейчас по сравнению с прогнозами двух- или трехнедельной давности риски наводнений во многих местах заметно уменьшились. В Курземе пик половодья уже остался позади, в эти дни ожидается ледоход в бассейне Лиелупе, в том числе на Мусе и Мемеле, а на следующей неделе на повестке дня будет бассейн Гауи, где угроза паводков в наиболее критических местах у Царникавы также снизилась.