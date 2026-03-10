Электромобили становятся нормой в Латвии: рекордные продажи и падение цен
Рынок новых авто в Латвии рванул вверх: в 2025 году продажи выросли на 26%, а «зеленые» машины заняли рекордную долю. Покупатели массово переходят на плагин‑гибриды и электромобили, подогретые господдержкой и снижением цен.
Рынок новых легковых автомобилей в Латвии в 2025 году продемонстрировал значительный рост - было зарегистрировано 25 097 автомобилей, что на 26% больше, чем в 2024 году. 4975 из этих новых автомобилей - это так называемые зеленые автомобили, сообщает банк Citadele со ссылкой на данные Автоассоциации. Как отмечает банк, рост был связан в основном с гибридными автомобилями с внешней зарядкой, а не полностью электрическими автомобилями, сообщает Delfi.lv.
"Это обусловлено и появлением на рынке новых высокопроизводительных моделей - они могут проехать более 100 километров на одном заряде. Этот сегмент вырос на 260% за год, что подтверждает, что покупатели предпочитают переходные решения, сочетающие экономичность электромобилей с возможностями двигателя внутреннего сгорания", - заявили в банке Citadele.
Данные по лизингу Swedbank также показывают, что продажи электромобилей достигли рекордного уровня. Swedbank отмечает, что в прошлом году одним из важнейших факторов роста рынка электромобилей стала государственная программа поддержки. "Электромобили в Латвии перестали быть просто альтернативой, а становятся экономически оправданным решением для повседневного передвижения для все более широкого круга людей, - говорит руководитель отдела финансирования автомобилей Swedbank Сергей Романюк. - По нашим наблюдениям, электромобили выбирают как семьи в качестве основного или второго автомобиля, так и молодые специалисты, которые ценят более низкие эксплуатационные расходы, налоговые льготы и другие преимущества, включая бесплатную парковку в ряде городов".
В то же время быстро развивается и сегмент подержанных электромобилей, что значительно расширяет доступность этих транспортных средств - по мере увеличения предложения средняя цена электромобиля за год снизилась на 10%, отмечает Swedbank. Самыми популярными моделями электромобилей и плагин-гибридов стали, по данным Автоассоциации, Volkswagen Tayron, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan.
Роль дизельных автомобилей продолжает снижаться, в то время как бензиновый сегмент сохраняет умеренный рост, частично благодаря популярности гибридов.