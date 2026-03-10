Электромобили становятся нормой в Латвии: рекордные продажи и падение цен

Данные по лизингу Swedbank также показывают, что продажи электромобилей достигли рекордного уровня. Swedbank отмечает, что в прошлом году одним из важнейших факторов роста рынка электромобилей стала государственная программа поддержки. "Электромобили в Латвии перестали быть просто альтернативой, а становятся экономически оправданным решением для повседневного передвижения для все более широкого круга людей, - говорит руководитель отдела финансирования автомобилей Swedbank Сергей Романюк. - По нашим наблюдениям, электромобили выбирают как семьи в качестве основного или второго автомобиля, так и молодые специалисты, которые ценят более низкие эксплуатационные расходы, налоговые льготы и другие преимущества, включая бесплатную парковку в ряде городов".