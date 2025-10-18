Учителя против ChatGPT: как в Латвии ищут баланс между технологиями и честностью
Искусственный интеллект меняет школьное обучение, и роль родителей становится ключевой: они должны объяснять детям принципы академической честности, развивать критическое мышление и вместе осваивать технологии, считает руководитель образовательных программ "Латвийского центра безопасного интернета" Лиене Валдмане.
«Искусственный интеллект стремительно вошёл в нашу жизнь, даже, я бы сказала, слишком стремительно, потому что не было времени всё оценить, понять и постепенно освоить. Одной из сфер, где не хватило общения между всеми вовлечёнными сторонами, стала система образования, особенно школьная среда», — отмечает Валдмане.
«Наше молодое поколение быстро научилось пользоваться ChatGPT и другими инструментами, однако среди педагогов ощущается не только интерес к новому — есть учителя, которые категорически отрицают участие ИИ в образовательном процессе. Они ссылаются на риски, связанные с развитием мышления учеников, их отношением к знаниям, а также на вопросы этики и безопасности».
«Согласно разработанным под руководством "Латвийского центра безопасного интернета" рекомендациям, можно сказать, что учащиеся могут использовать инструменты искусственного интеллекта в образовательных целях, но с ограничениями — школы должны позволять применять их как вспомогательные средства в обучении, но ни в коем случае не для получения ответов в контрольных и тестах».
«Родителям стоит знать, что основой использования ИИ является критическое мышление, медиаграмотность, цифровая компетентность и укреплённые ценности — ответственность и честность. Прежде всего — академическая честность: ученики не должны выдавать сгенерированный ИИ контент за собственную работу без соответствующей пометки».
«Нередко и дети, и взрослые поддаются искушению выдать результат, созданный ИИ, за свой, поэтому важно объяснить ребёнку цель образования, роль ученика в её достижении, а также понятие плагиата, призывая использовать искусственный интеллект как партнёра для конкретной помощи, а не как замену себе при выполнении домашних заданий, не неся ответственности за свои знания».
«Во-вторых, дети должны учиться критически оценивать информацию, предоставляемую ИИ, — необходимо убедиться, что она не является ошибочной или необъективной. Это возможно только тогда, когда ребёнок сам обладает знаниями, умеет проверять информацию и понимает принципы работы ИИ. Поэтому родителям важно обсуждать с детьми такие темы, как развитие технологий, вместе смотреть фильмы об этом, делиться тем, что узнали или попробовали, и знакомиться с ИИ-инструментами совместно».
«Можно проводить весёлые беседы, включая в них и чат-ботов. Совместно проведённое время поможет глубже понять мир технологий и укрепить осознание ИИ как инструмента, не очеловечивая его и не создавая иллюзий о "лучшем друге" или "самом умном члене семьи". В-третьих, как и для социальных сетей, для ИИ-инструментов существуют возрастные ограничения. Например, чтобы пользоваться популярным ChatGPT, пользователю должно быть не менее 13 лет, а для школьников от 13 до 18 лет требуется согласие родителей или законных опекунов».
«Кроме того, в обязанности родителей входит знать правила использования ИИ в образовательном учреждении и помогать ребёнку понять, когда и как можно использовать ИИ в учебном процессе и вне его. Конечно, во многих школах такие правила пока ещё не разработаны, но это лишь вопрос времени».
«Мы призываем ознакомиться с руководящими принципами использования ИИ, чтобы расширить свои знания и понимание возможностей и рисков, связанных с ИИ в образовании, а также осознать свою ответственность за образование ребёнка. Чтобы через годы нам не пришлось услышать горькое заключение: "это поколение, воспитанное искусственным интеллектом"».