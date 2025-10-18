Учителя против ChatGPT: как в Латвии ищут баланс между технологиями и честностью

«Можно проводить весёлые беседы, включая в них и чат-ботов. Совместно проведённое время поможет глубже понять мир технологий и укрепить осознание ИИ как инструмента, не очеловечивая его и не создавая иллюзий о "лучшем друге" или "самом умном члене семьи". В-третьих, как и для социальных сетей, для ИИ-инструментов существуют возрастные ограничения. Например, чтобы пользоваться популярным ChatGPT, пользователю должно быть не менее 13 лет, а для школьников от 13 до 18 лет требуется согласие родителей или законных опекунов».