Борьба еще не окончена! Организаторы протеста в Старой Риге отчитались о расходах и рассказали, что будет дальше
Более 10 000 человек собрались на акцию протеста на Домской площади.
Акция протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, состоявшаяся в четверг вечером на Домской площади в Риге и в других местах, продемонстрировала сплочённость общества, однако борьба ещё не окончена, заявили представители центра Marta.

На Домской площади в Риге собрались более 10 000 человек, а протесты прошли и в других городах Латвии — Лиепае, Цесисе, Даугавпилсе, а также за рубежом — в Лондоне, Париже, Вашингтоне и Торонто.

Организаторы подчеркнули, что это показывает единство общества и его решимость отстаивать права человека и демократию. Они отметили, что решение Сейма отложить рассмотрение вопроса на год означает, что «борьба ещё не окончена»,

и работа продолжится, чтобы «депутатам больше не казалось возможным действовать вопреки интересам общества».

Центр Marta выразил надежду, что проявленная солидарность поможет депутатам понять: «жизнями и достоинством людей, а также имиджем страны играть недопустимо».

Стоимость организации протестной акции в четверг оценивается в 8350 евро. Организаторы обеспечили всё необходимое для безопасности и проведения мероприятия — освещение, звук, сцену, генераторы, охрану, медицинскую помощь и аренду раций. Также была организована печать плакатов, чтобы призыв к участию охватил как можно больше людей.

Все расходы были покрыты за счёт пожертвований, средств центра Marta и поддержки предпринимателей. За шесть дней было собрано 5140 евро, что покрыло большую часть организационных затрат. Пожертвования поступили как от частных лиц, так и от компаний и неправительственных организаций. Часть средств будет направлена клиентам центра Marta.

На подготовку и проведение акции ушло 432 часа волонтёрской работы. В организации приняли участие 15 неправительственных организаций и другие добровольцы, сообщили представители центра.

