ФОТО: во время протеста на Домской площади полиция задержала двух человек
Во время массовой акции протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции на Домской площади в Риге были задержаны два человека. Один из них применил насилие, другому вменяется неповиновение полиции.
Протесты против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, проходившие в других городах страны, завершились без инцидентов. По данным полиции, в Цесисе собрались около 270 участников, в Лиепае — около 600, а в Даугавпилсе — примерно 50 человек.
Сама акция в Риге, по оценке полиции, в целом прошла спокойно, однако два случая всё же потребовали вмешательства. В одном из них участник нарушил общественный порядок и отказался подчиниться законным требованиям полицейских — в отношении него начат административный процесс. В другом случае мужчина применил физическое насилие против одного из участников мероприятия — сейчас выясняются обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как наблюдало агентство LETA, одному из участников протеста потребовалась медицинская помощь.
10 000 латвийцев на Домской площади протестуют против выхода из Стамбульской конвенции (6.11.2025)
По оценкам Государственной полиции, вечером 6 ноября на Домской площади в Риге в рамках протеста против выхода Латвии из Стамбульской ...
В обеспечении порядка и безопасности в четверг вечером участвовали значительные силы Государственной полиции, Рижской муниципальной полиции, Службы государственной безопасности и других партнёров, задействованных в мероприятиях по всей стране. В данный момент полиция продолжает усиленно контролировать общественный порядок и безопасность дорожного движения в центре Риги и окрестностях.
Ранее сообщалось, что, по оценкам Государственной полиции, на Домской площади в Риге в акции протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции вечером в четверг собрались не менее 10 000 человек.