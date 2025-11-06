ФОТО: во время протеста на Домской площади полиция задержала двух человек

Сама акция в Риге, по оценке полиции, в целом прошла спокойно, однако два случая всё же потребовали вмешательства. В одном из них участник нарушил общественный порядок и отказался подчиниться законным требованиям полицейских — в отношении него начат административный процесс. В другом случае мужчина применил физическое насилие против одного из участников мероприятия — сейчас выясняются обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.