Вчера на Домской площади были задержаны два человека.
В Латвии
Сегодня 14:19
А вы точно против насилия? Действия сторонницы Стамбульской конвенции на видео со вчерашнего митинга вызывают вопросы
Во время массового митинга на Домской площади в Риге, где собрались тысячи людей, выступающих против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, произошел инцидент, привлекший внимание полиции и общественности.
Как ранее сообщали правоохранительные органы, были задержаны два человека: одному вменяется применение насилия, другому — неповиновение требованиям полиции.
Тем временем в соцсетях распространилось видео, на котором видно конфликт между мужчиной с плакатом «Зона, свободная от ЛГБТ» и одной из участниц митинга.
На записи женщина громко кричит прямо в камеру, пытается выбить снимающий ее телефон, после чего начинается словесная перепалка. Пользователи активно обсуждают кадры, споря о том, кто спровоцировал столкновение и не исключают, что именно этот эпизод связан с упомянутыми задержаниями.
