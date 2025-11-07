А вы точно против насилия? Действия сторонницы Стамбульской конвенции на видео со вчерашнего митинга вызывают вопросы
Вчера на Домской площади были задержаны два человека.
Во время массового митинга на Домской площади в Риге, где собрались тысячи людей, выступающих против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, произошел инцидент, привлекший внимание полиции и общественности.

Тем временем в соцсетях распространилось видео, на котором видно конфликт между мужчиной с плакатом «Зона, свободная от ЛГБТ» и одной из участниц митинга.

На записи женщина громко кричит прямо в камеру, пытается выбить снимающий ее телефон, после чего начинается словесная перепалка. Пользователи активно обсуждают кадры, споря о том, кто спровоцировал столкновение и не исключают, что именно этот эпизод связан с упомянутыми задержаниями.

Латвийцы на Домской площади протестуют против выхода из Стамбульской конвенции.

10 000 латвийцев на Домской площади протестуют против выхода из Стамбульской конвенции (6.11.2025)

По оценкам Государственной полиции, вечером 6 ноября на Домской площади в Риге в рамках протеста против выхода Латвии из Стамбульской ...

